قطر: اتصالات لإعادة فتح مضيق هرمز والتنسيق العربي مستمر لاحتواء التصعيد

أعلنت قطر، الإثنين، أن هناك اتصالات جارية مع مختلف الأطراف لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا، مشددة على ضرورة "وقف اعتداءات إيران فورا".

جاء ذلك بحسب ما ذكره متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحافي بالدوحة، مع استمرار هجمات طهران على الدوحة ودول الخليج منذ 28 شباط/ فبراير ردا على الحرب الإسرائيلية الأميركية ضدها.

وفي 2 آذار/ مارس الجاري أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز، وأنها ستهاجم أي سفينة تحاول عبور الممر الإستراتيجي وذلك ردا على الحرب.

وأكد الأنصاري أهمية مضيق هرمز لحركة البضائع والطاقة، مؤكدا أن غلقه يهدد الجميع، مبينا أن الدوحة ترفض المساس بأمن الطاقة.

وأشار إلى أن "الاتصالات لا تزال جارية مع مختلف الأطراف لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا"، من دون تفاصيل أكثر.

ورفض متحدث الخارجية تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد، قال فيها إن بلاده مستعدة للجلوس مع دول المنطقة لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة لتحديد طبيعة الأهداف التي تعرّضت للهجمات الأخيرة، وما إذا كانت أميركية أم لا.

وعلق الأنصاري على حديث عراقجي قائلا "الأمر ليس بحاجة للجنة تحقيق، ولكن المطلوب قرارا بوقف الاعتداءات الإيرانية على الدوحة ودول عربية فورا" مشددا على رفض قبول تلك الهجمات.

وفي سياق متصل، لفت إلى أن "التنسيق العربي مستمر بشكل يومي في هذه المرحلة لاحتواء التصعيد".

ومنذ 28 شباط/ فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مواقع ومصالح أميركية" في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.