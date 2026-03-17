هجوم جديد بصاروخ ومسيّرة على السفارة الأميركية في بغداد

استهدف هجوم بطائرة مسيّرة وصاروخ السفارة الأميركية في العاصمة العراقية ببغداد، وأفادت صحافية بمشاهدة حريق يندلع عند أطراف السفارة لجهة نهر دجلة.

حريق في المنطقة التي تقع فيها السفارة الأميركية ببغداد، الثلاثاء (Gettyimages)

دوت انفجارات في بغداد تزامنا مع وقوع هجوم على السفارة الأميركية تسبب باندلاع حريق، بحسب ما أفاد صحافيون ومصدر أمني، وذلك في اليوم الثامن عشر من الحرب في الشرق الأوسط.

وقال المسؤول الأمني إن "السفارة تعرّضت لهجوم بطائرة مسيّرة وصاروخ كاتيوشا" مساء الثلاثاء، متحدثا عن "فشل منظومة الدفاع الجوي بالتصدي لمسيرة".

موقع عرب 48 (@arab48website) March 17, 2026

ولم يوضح ما إذا كانت المسيّرة قد سقطت في أو خارج السفارة التي تمتد على مساحة شاسعة، وتقع في المنطقة الخضراء حيث العديد من البعثات الدبلوماسية والمقرات الحكومية والمؤسسات الدولية.

وأفادت صحافية بمشاهدة حريق يندلع عند أطراف السفارة لجهة نهر دجلة، في حين أكد شاهد عيان على مقربة من السفارة أنه رأى انفجارات في السماء ناجمة عن عملية اعتراض من الدفاعات الجوية التابعة للسفارة.

وفي وقت لاحق، قال مصدر أمني إن الدفاعات الجوية في مجمع مطار بغداد الدولي تصدّت لمسيّرة كانت تستهدف مركزا للدعم اللوجستي يتبع السفارة الأميركية.

وبعيد بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران صباح 28 شباط/ فبراير، أصبح العراق إحدى الدول التي امتدت إليها الحرب، إذ تتوالى غارات على مقار لفصائل مسلحة موالية لطهران، وهجمات على المصالح الأميركية، وضربات إيرانية على مجموعات كردية معارضة في شمال البلاد.

وتتبنى فصائل عراقية موالية لإيران منضوية ضمن ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، يوميا هجمات بمسيّرات وصواريخ على "قواعد العدو" في العراق والمنطقة.

واعتبرت "كتائب حزب الله"، وهي من أبرز هذه الفصائل، في بيان الثلاثاء أن "سبب عدم استقرار العراق يكمن في الوجود الأميركي الخبيث، ولن يتحقق إلّا بخروج آخر جندي أجنبي من الأراضي العراقية".

وحمل البيان توقيع "أبو مجاهد العسّاف"، وهو الأول باسمه منذ تعيينه الإثنين مسؤولا أمنيا للكتائب خلفا "لأبو علي العسكري" الذي أعلنت "استشهاده" من دون تحديد ظروف ذلك أو تاريخه.

وأتى هجوم الثلاثاء غداة تعرض السفارة الأميركية للاستهداف مرتين، الأولى بأربعة صواريخ تم اعتراضها، والثانية بهجوم مشترك بطائرات مسيرة وصواريخ، بحسب مصادر أمنية. كذلك سقطت مسيّرة على سطح فندق يقصده دبلوماسيون، دون أن تخلّف ضحايا، بحسب السلطات.