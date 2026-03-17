"كان ذاهبًا لإنقاذ الناس... فعاد شهيدًا": استهداف إسرائيلي ممنهج للمسعفين في لبنان

من قصة يوسف عسّاف التي ترويها أرملته إلى شهادات عائلات ومسعفين؛ مهام الإنقاذ في لبنان تتحول إلى رحلات بلا عودة، في ظل استهداف إسرائيلي متصاعد وومنهج للطواقم الطبية في الجنوب اللبناني.

لم يكن خروج يوسف عسّاف إلى عمله في مدينة صور كمُسعف في الصليب الأحمر اللبناني مختلفًا عن أي يوم سابق، لكن تلك المهمة تحوّلت إلى الأخيرة، بعدما أُصيب بجروح قاتلة جرّاء غارة إسرائيلية استهدفته أثناء مشاركته في مهمة إسعاف في الجنوب.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويرصد تقرير أوردته وكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء، استند إلى شهادات عائلات ومسؤولين ومصادر طبية، تصاعد استهداف الطواقم الصحية اللبنانية في ظل العدوان المتواصل على لبنان، والذي تصاعد بعد انضمام حزب الله إلى الحرب لدعم طهران.

وفي خضم هذا التصعيد، لم تعد الطواقم الطبية بمنأى عن الضربات، إذ تشير بيانات وزارة الصحة اللبنانية إلى استشهاد 38 من العاملين في القطاع الصحي منذ الثاني من آذار/ مارس، بينهم عسّاف.

ومن مكان نزوحها في أقصى شمال لبنان، حيث تقيم مع أقاربها، تستعيد زوجته جندارك بطرس (32 عامًا) لحظة تلقيها خبر إصابته، قائلة إنها لم تتمكن من استيعاب ما سمعته في التاسع من آذار/ مارس أثناء وجوده في مهمة إنقاذ.

وتقول بطرس، وهي مدرّسة: "اتصل بنا أحد من الدفاع المدني الساعة العاشرة والنصف ليلا، وقال لنا إن يوسف في المستشفى لكنه بخير، شعرنا بالصدمة".

وتضيف: "لم أقم بأي ردّة فعل، بقيت أصلي وأقول بقلبي أن لن يصيبه مكروه"، إلا أن هذه القناعة لم تصمد، إذ توفي بعد يومين متأثرًا بجراحه.

من تشييع يوسف عسّاف (Getty Images)

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان نعيه، أنه استشهد "متأثرا بجراح أصيب بها إثر استهداف العدو الإسرائيلي سيارة الإسعاف التي كان يتوجه فيها مع زميله الذي جرح أيضا للقيام بمهمة إنقاذية في بلدة مجدل زون قضاء صور".

وتصف بطرس وقع خبر وفاته قائلة إنه نزل عليها كالصاعقة، وتروي، وهي أم لثلاثة أطفال بينهم رضيعة تبلغ أربعة أشهر: "أعطوني حقنة أو حبّة مهدئ، لا أعرف ماذا حصل معي، وقعت على الأرض وكنت أتخبط".

وتتابع: "ما حصل غير قانوني ولا أحد يقبل به على هذه الأرض كلها"، قبل أن تتساءل: "كيف يجرحون أو يقتلون مسعفين ينقذون الناس؟ ليسوا مسلحين ولا محزبين".

قصف متواصل... وخوف دائم

وفي الميدان، يؤكد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، جورج كتانة، أن فرق الإسعاف لا تتحرك في جنوب لبنان إلا بعد تنسيق مسبق مع الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة، لكنه يشدد على ضرورة "تأمين مسار آمن" لتحرك المسعفين.

ويضيف: "لأننا حياديين وغير متحيزين ومستقلين، يهمنا أن يبقى هناك ممر آمن ومسار آمن". ويشير إلى أن الصليب الأحمر وجّه كتابًا إلى وزارة الخارجية اللبنانية، طالب فيه بالتواصل مع الأمم المتحدة "بخصوص حماية الطواقم الطبية وحماية الشارة وتأمين مسار آمن".

إثر استهداف طواقم جمعية الرسالة للإسعاف الصحي (Getty Images)

ولا تقتصر المخاطر على حادثة واحدة، إذ تثير الضربات الإسرائيلية للطواقم الطبية المتكررة حالة من القلق الواسع بين العاملين في القطاع الصحي، كما تقول منى أبو زيد (59 عامًا)، التي تدير مستشفى تابعًا لجمعية النجدة الشعبية في النبطية.

وتوضح: "نشعر بالخوف على مسعفينا الذين يتنقلون لنقل الجرحى، نحن نأكل ونشرب معهم ونجلس ونتحدث معهم... الخوف موجود". وتلفت إلى أن القصف المتواصل يزيد من صعوبة العمل اليومي، قائلة: "الوضع صعب جدا؛ هناك قصف متواصل".

وأضافت "معظم من يسقط من المدنيين، منذ أيام وصلتنا أشلاء طفلة، إلى أي مدى بإمكاننا تحمّل هذا الضغط؟".

وتصاعدت هذه المخاوف بعد مقتل 12 من العاملين في القطاع الصحي في غارة استهدفت مركزًا للرعاية في بلدة برج قلاويه، فيما أعلنت الهيئة الصحية الإسلامية أن المركز تابع لها.

ومن بين المتضررين، فاطمة شومر (37 عامًا)، النازحة في صيدا وأرملة أحد الممرضين الذين استشهدوا في تلك الضربة، تقول: "لا أعرف لماذا استهدفوهم، لم يكونوا عسكريين، حتى ولو كانوا يدعمون حزب الله، لكنهم أطباء وممرضين يساعدون الأطفال وجميع الناس".

اتهامات متبادلة... وتحذيرات قانونية

في المقابل، يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حزب الله "يستخدم سيارات الإسعاف في مهام عسكرية"، بينما تتهم وزارة الصحة اللبنانية الجيش الإسرائيلي باستهداف ممنهج لـ"مراكز للطواقم الإسعافية خلال أدائهم مهامهم".

وشدد الباحث في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، رمزي قيس، على أن استهداف الطواقم الطبية محظور بموجب القانون الدولي، ما لم تتوفر أدلة واضحة على استخدامها خارج مهامها الإنسانية.

عمليات إسعاف تقدمها طواقم الصليب الأحمر إثر غارة على بيروت (Getty Images)

ويقول: "يتعيّن على الجيش الإسرائيلي أن يوجه تحذيرا بوقف هذا الاستخدام إن وجد"، مشيرًا إلى أنه "لم يقدّم أي دليل يثبت" استخدام المراكز أو المركبات لأغراض عسكرية.

"لم يعد هناك محرمات"

ومنذ اندلاع الحرب، أحصت وزارة الصحة اللبنانية 53 هجومًا على جمعيات إسعافية و13 على مراكز طبية، إضافة إلى استهداف 30 آلية وخمسة مستشفيات.

ويشير قيس إلى أن المنظمة وثقت خلال 2024 "هجمات إسرائيلية متكررة على سيارات إسعاف ومراكز للدفاع المدني ومستشفى؛ وهي أفعال ترقى إلى جرائم حرب".

ويضيف: "النمط الذي نشهده اليوم يثير القلق، لأنه يشبه ما حدث بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2024"، حين استشهد 220 من العاملين في القطاع الصحي.

من هجوم إسرائيلي على موقع في مدينة صيدا (Getty Images)

ورغم المخاطر، يواصل المسعفون عملهم، ومن بينهم ناصر عجرم (57 عامًا)، الذي يقول: "أول أمس ضربوا مركزا، قتلوا أطباء وممرضين... لم يعد هناك محرمات". ويضيف: "هذا مسعف، ينبغي أن تفتح الطريق له وتؤمن له الحماية، لكن يبدو أن لا حماية الآن".

خسارة لا تُعوّض

أما بطرس، فلا تزال تعيش على وقع الفقد، بينما يواصل طفلها الصغير السؤال عن موعد عودة والده. وتقول، وهي تحتفظ بآخر صورة له بزيه الأحمر: "كنت أحلم دائما كيف سنكبر معا، وأقول له كيف سيصبح كبيرا في السن وأنا أيضا".

وتختم بحسرة: "كان يحب كرة السلة والتزلج والصيد والبحر، كان يحب أن يساعد الناس، قام بالكثير خلال حياته، ورحل".