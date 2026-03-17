4 قتلى بغارة على منزل في بغداد وهجمات صاروخية على السفارة الأميركية

تشهد بغداد تصعيدا أمنيا متسارعا، بعدما أسفرت غارة على منزل في حي الجادرية عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم إيرانيان مرتبطان بفصائل مسلحة، تزامناً مع هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة استهدفت السفارة الأميركية ومواقع داخل المنطقة الخضراء.

في تصعيد أمني لافت داخل بغداد، قتل أربعة أشخاص، فجر الثلاثاء، إثر غارة استهدفت منزلا في حي الجادرية، وفق ما أفاد به مسؤولان أمنيان، أحدهما أشار إلى أن من بين القتلى "مستشارين إيرانيين" كانا يقاتلان إلى جانب فصائل عراقية موالية لطهران.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاءت هذه الغارة بعد وقت قصير من سلسلة هجمات استهدفت السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء المحصنة، حيث تعرضت لهجومين متتاليين، الأول بأربعة صواريخ جرى اعتراضها، والثاني بهجوم مشترك باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ.

وشوهد دخان أسود يتصاعد من محيط المجمع، فيما تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط إحدى المسيّرات، بينما سقطت أخرى داخل السفارة.

وفي السياق ذاته، سقطت طائرة مسيّرة على سطح فندق الرشيد، أحد أبرز المواقع التي تستضيف دبلوماسيين وفعاليات دولية، دون أن تسفر عن خسائر بشرية أو أضرار تذكر، بحسب وزارة الداخلية التي أكدت فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وتزامنت هذه التطورات مع إعلان كتائب حزب الله مقتل مسؤولها الأمني المعروف بـ"أبو علي العسكري"، دون توضيح ظروف مقتله، قبل أن يتم الإعلان عن تعيين خلف له.

ويأتي هذا التصعيد في ظل اتساع رقعة الحرب المرتبطة بالهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران منذ أواخر شباط/فبراير، حيث تحول العراق إلى ساحة مواجهة غير مباشرة، تشهد غارات متكررة على فصائل موالية لطهران، مقابل هجمات تستهدف المصالح الأميركية.

وامتدت الهجمات أيضا إلى منشآت حيوية، إذ استهدف حقل مجنون النفطي في البصرة بطائرتين مسيّرتين دون وقوع أضرار، في حين قتل ثمانية من عناصر الحشد الشعبي في ضربات استهدفت مدينة القائم قرب الحدود السورية، نُسبت إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

من جهتها، دانت الحكومة العراقية هذه الهجمات، ووصفتها بأنها "اعتداءات غير مبررة" تهدد استقرار البلاد، بينما اعتبر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة أن استهداف قوات نظامية يمثل “انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة”.

وبين تصاعد الضربات وتبادل الاتهامات، يبدو أن العراق يواجه مرحلة أكثر حساسية، مع استمرار تحوله إلى ساحة مفتوحة لصراع إقليمي متشابك.