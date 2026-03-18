شهداء وجرحى بغارات على لبنان وحزب الله يقصف بلدات إسرائيلية

شهدت الساحة اللبنانية ضربات جوية إسرائيلية طالت بيروت ومناطق جنوبية وشرقية، وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى، تزامنا مع إصدار أوامر إخلاء للسكان في بعض المناطق. وفي المقابل، رد حزب الله بسلسلة هجمات استهدفت مواقع عسكرية وتجمعات للجيش الإسرائيلي وبلدات حدودية.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، صباح الأربعاء، سقوط ستة شهداء وإصابة 24 آخرين بجروح، جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا العاصمة بيروت. وفي شرق البلاد، أفادت بسقوط أربعة شهداء وسبعة مصابين في غارة على مدينة بعلبك.

وفي جنوب لبنان، أسفرت غارة على بلدة جبشيت في قضاء النبطية عن استشهاد أربعة أشخاص، فيما استشهد ثلاثة آخرون وأصيب شخص بجروح إثر استهداف مبنى في بلدة حبوش بالقضاء نفسه، وذلك في إطار تصعيد الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من البلاد.

وأوضحت الوزارة أن فرق الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى مواقع الاستهداف، حيث جرى نقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما لا تزال عمليات البحث ورفع الأنقاض مستمرة في المناطق المتضررة.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة استشهاد 11 شخصا وإصابة 9 آخرين، إثر غارات إسرائيلية نفذت الثلاثاء واستهدفت بلدات جبشيت وحبوش وبعلبك في جنوبي البلاد وشرقيها.

ميدانيا، شن سلاح الجو الإسرائيلي غارتين على الضاحية الجنوبية لبيروت، كما استهدف بلدتي العاقبية وقناريت في قضاء صيدا، وذلك بعد إصدار أوامر إخلاء للسكان.

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية، طالت الغارات والقصف مناطق عدة في الجنوب، بينها الشعيتية والرمادية، إضافة إلى الكفور وتول في قضاء النبطية، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أرنون وحرج علي الطاهر.

كما أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان مبنى في بلدة العاقبية، داعيًا إياهم للانتقال إلى شمال نهر الزهراني، ضمن سلسلة أوامر إخلاء متواصلة منذ بدء التصعيد في 2 آذار/مارس الجاري.

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية فجر الأربعاء ضمن ما أسماه عملية "خيبر 1"، استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية وتجمعات للجنود والمستوطنات الحدودية.

وأوضح الحزب أنه قصف تجمعات للجيش الإسرائيلي في جديدة ميس الجبل وعقبة رب ثلاثين، إضافة إلى استهداف تجمع آخر في منطقة الخانوق بقرية عيترون.

كما نفذ هجوما بمسيرة انقضاضية قرب مستوطنة مسغاف عام، وقصف بالمدفعية مستوطنات شوميرا وشتولا وزرعيت، إلى جانب استهداف نهاريا بالمسيرات.

وأشار حزب الله إلى أنه استهدف منظومة الدفاعات الجوية في موقع معالوت ترشيحا، وقصف قاعدة حيفا البحرية ومقر وحدة "شايطيت 13" في قاعدة عتليت بصواريخ نوعية، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة.

كما أعلن الحزب استهداف دبابة ميركافا وجرافة عسكرية من نوع "دي-9" في مشروع الطيبة، وقصف تجمعات للجيش الإسرائيلي شرق معتقل الخيام وتلة الخزان في بلدة العديسة، مؤكدا وقوع إصابات في صفوف القوات المستهدفة.