بن زايد يستقبل السيسي: بحثا التعاون والتصعيد الإقليمي والدعوة للتهدئة

لقاء في أبوظبي بين بن زايد والسيسي تناول تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي، إلى جانب تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، مع تأكيد مشترك على ضرورة وقف التوتر واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية.

بحث رئيس الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، وإمكانات تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، وذلك خلال لقاء جمعهما في أبوظبي، الخميس.

وجاء اللقاء في إطار زيارة وُصفت بـ"الأخوية" يجريها السيسي إلى الإمارات، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات، بما يتماشى مع أولويات التنمية لدى البلدين.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، في ظل تصاعد العمليات العسكرية، وما تحمله من تداعيات على الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، أدان السيسي ما وصفها بـ"الاعتداءات الإيرانية" التي تستهدف الإمارات ودولا أخرى في المنطقة، معتبرا أنها تمثل انتهاكا للسيادة والقوانين الدولية.

وشدد الرئيس المصري على تضامن بلاده مع الإمارات في الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

وشدد الجانبان على ضرورة وقف التصعيد بشكل فوري، والدفع باتجاه الحلول الدبلوماسية والحوار، لمعالجة القضايا العالقة في المنطقة.

وأشارا إلى أن استمرار التوتر قد يؤدي إلى مزيد من الأزمات الأمنية، بما ينعكس على الاستقرار الإقليمي.

كما حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين، من بينهم مسؤولون في ديوان الرئاسة، إلى جانب مستشارين للرئيس الإماراتي.

ويأتي هذا اللقاء في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، وتزايد التحذيرات من انعكاسات المواجهات العسكرية على الأوضاع السياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط.