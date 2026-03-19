وزير خارجية عُمان ينتقد الحرب على إيران ويحمّل إسرائيل مسؤوليتها

البوسعيدي يكشف تفاصيل مفاوضات متقدمة بين واشنطن وطهران سبقت الحرب، وينتقد أداء إدارة ترامب، معتبراً أن الضربات أجهضت مسارًا دبلوماسيًا كان قابلاً للتحقق، واتهم إسرائيل بجر واشنطن إلى الحرب.

قال وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، إن التوصل إلى اتفاق تفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران لتفادي الحرب كان "قريبا وممكنا فعلا"، مشيرا إلى أن مسار التفاهم كان متقدما قبل اندلاع المواجهة، ومحمّلا إسرائيل مسؤولية تفجيرها، وذلك في مقال نشره، الخميس.

وتخلّى البوسعيدي، في مقاله المنشور في "ذي إيكونومست"، عن اللغة الدبلوماسية المعتادة، واصفا الحرب بأنها "كارثة"، وقال إن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "فقدت السيطرة على سياستها الخارجية".

وكشف أن واشنطن وطهران كانتا "على وشك التوصل إلى اتفاق حقيقي" بشأن البرنامج النووي الإيراني في مناسبتين خلال الأشهر التسعة الماضية، بما في ذلك في حزيران/ يونيو من العام الماضي، حين انتهى المسار الدبلوماسي مع شن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات على إيران.

وأشار إلى أنه توسط في جولة ثانية من المفاوضات غير المباشرة التي استؤنفت في عُمان في السادس من شباط/ فبراير، فيما عُقدت الجولة الأخيرة في 26 شباط/ فبراير.

وكتب البوسعيدي: "جاء الأمر صادما لكن غير مفاجئ يوم 28 شباط/ فبراير، بعد ساعات فقط على المباحثات الأكثر جوهرية. سددت إسرائيل وأميركا مجددا ضربة عسكرية غير قانونية للسلام الذي بدا لوهلة ممكنا بالفعل".

ويقول خبراء إن تفاصيل المقترحات التي طُرحت في جنيف تكتسب أهمية كبيرة، خصوصا أن ترامب برر الحرب بالزعم إن إيران شكّلت تهديدا "وشيكا" عبر برنامجها النووي.

واتّهم البوسعيدي القيادة الإسرائيلية، في إشارة إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بإقناع ترامب بأن "استسلاما غير مشروط سيعقب الهجوم الأول واغتيال المرشد الأعلى" علي خامنئي، الذي قُتل في اليوم الأول للحرب في 28 شباط/ فبراير.

وأضاف أن "أكبر خطأ تقديري للإدارة الأمريكية بالطبع كان السماح لنفسها بالانجرار إلى هذه الحرب في المقام الأول". وتابع: "يتحمّل أصدقاء أميركا مسؤولية قول الحقيقة"، مشيرا إلى أن إحدى الرسائل "تتمثل في توضيح مدى فقدان أمريكا السيطرة على سياستها الخارجية".

وكشفت صحيفة "ذي غارديان" هذا الأسبوع أن مستشار الأمن القومي البريطاني، جوناثان باول، حضر الجولة الأخيرة للمحادثات الأميركية الإيرانية في جنيف، واعتبر أن مقترحات إيران "مهمة بما يكفي لمنع المسارعة للدخول في حرب".

وأضاف مسؤول سابق اطّلع على المحادثات، دون الكشف عن هويته، أن "فريق المملكة المتحدة تفاجأ بما طرحه الإيرانيون".

وشمل الوفد الأميركي المفاوض مبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر، فيما أفادت تقارير بأن واشنطن لم تستعن بفريق فني لتقديم المشورة بشأن المسائل النووية المعقدة.