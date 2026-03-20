غارات للاحتلال على بلدات جنوبيّ لبنان وحزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية

شنّت إسرائيل غارات جوية على قرى في جنوب لبنان، ما أسفر عن إصابات، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، الجمعة، فيما أطلق حزب الله قذائف صاروخية صوب بلدات إسرائيلية، ومواقع لجيش الاحتلال.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن طائرات حربية إسرائيلية، استهدفت "بلدتي بافليه وحانين في قضاءي صور وبنت جبيل"، و"تزامن ذلك مع قصف مدفعي من العيار الثقيل على قرى القطاعين الغربي والأوسط"، ما أسفر عن "سقوط إصابات عملت سيارات الدفاع المدني على نقلهم إلى مستشفيات صور".

ولفتت الوكالة إلى أن طيران الجيش الإسرائيلي أغار أيضا على بلدات السلطانية ودبعال وبنت جبيل وعيناتا وتبنين في الجنوب اللبناني.

