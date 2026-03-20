يافعون لبنانيون: كبرنا قبل أواننا بفعل الحروب والأزمات المتلاحقة

أفضى العدوان الإسرائيلي الواسع والمستمر على لبنان إلى نزوح كبير، يحوي قصصا كثيرة لأشخاص فقدوا أحبابهم وأصدقاءهم للموت، وبيوتهم وأحياءهم للنزوح. يقصّ بعض اليافعين اللبنانيين في ما يلي تجربتهم في النزوح والحرب، التي قلبت حياتهم رأسا على عقب.

اختبر حسن كيكي تجربة النزوح مرتين في غضون عامين، وذلك قبل أن يبلغ السادسة عشر من عمره، بسبب الحرب بين حزب الله وإسرائيل التي أفقدته أقارب وأصدقاء، وجعلته يشعر بأنه بات أكبر من عمره الحقيقي.

ويقول حسن، الذي نزح من قرية الشهابية في جنوب لبنان إلى بيروت، "كبرنا قبل أواننا. لقد عشنا ما لم يعشه أحد".

ويضيف، فيما يتجول في شارع الحمرا في قلب بيروت، "أشتاق إلى مدرستي وإلى أصدقائي.. اثنان من أصدقائي وبنات عمتي الاثنتان استشهدوا في مجزرة الشهابية"، مشيرا إلى غارة إسرائيلية قتلت 7 أشخاص على الأقل في مدينته الواقعة في منطقة صور في 11 آذار/ مارس.

استهداف مبنى سكني في مدينة صور اللبنانية، 11 آذار / مارس (Getty Images)

واليافع حسن هو واحد من أكثر من مليون شخص نزحوا من بيوتهم منذ اندلاع الحرب في لبنان، في الثاني من آذار/ مارس، بعدما هاجم حزب الله إسرائيل بالصواريخ ردا على مقتل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بضربات إسرائيلية أميركية على إيران.

وردت إسرائيل، التي لم توقف ضرباتها على لبنان رغم اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله منذ نهاية عام 2024، بغارات كثيفة على أنحاء لبنان، وتوغّل قواتها البرية في الجنوب.

وأمضى كثر من الشباب في لبنان سنوات تكوين وعيهم في ظل كارثة تلو أخرى، بين حروب، وأزمة اقتصادية طاحنة، وانفجار مدمر في قلب العاصمة.

ويقول حسن "ضاعت طفولتي" مضيفا أنه "يمكن تعويض الخسارات المادية.. لكنّ الإنسان لا يُعوّض".

ومنذ عام 2019، تعصف بلبنان أزمة مالية غير مسبوقة، خسر فيها مودعو البنوك أموالهم، قبل أشهر من جائحة كوفيد التي فاقمت الأوضاع الاقتصادية سوءا.

وفي العام اللاحق، شهد مرفأ بيروت انفجارا، في واحد من أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، ما أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة أكثر من 6500، عدا عن دمار هائل في أجزاء من العاصمة.

"أحلامنا مرهونة بانتهاء الحرب"

فيما عاشت زهراء فارس الحرب للمرة الأولى عام 2024، حين كان عمرها 14 عاما.

وتقول زهراء، التي نزحت من النبطية في جنوب لبنان، "آنذاك، كنا ما زلنا نكتشف ماذا نحب. ماذا نحب أن نفعل وكيف نقضي نهارنا والأنشطة التي نهواها.. ثم تَهجّرنا ولم نعد نستطيع فعل أي شيء".

أطفال لبنانيون نازحون بسبب العدوان الإسرائيلي على قراهم ومدنهم (Getty Images)

وتعبر عن وضعها النفسي السيئ اليوم بالقول "نفسيا في الحضيض". لكنها وجدت هذا الأسبوع متنفسا في ورشة لتعليم التمثيل في المسرح الوطني اللبناني في بيروت، تهدف لتقديم الدعم لليافعين المتأثرين بالحرب.

وفي الورشة ذاتها، شارك وسيم الحلبي البالغ 20 عاما، وهو لاجئ سوري فرّ من الحرب في بلاده قبل 9 أعوام، ليجد نفسه في مواجهة حرب أخرى في لبنان.

ويعمل حلبي في أحد المطاعم، منذ اضطر إلى ترك دراسته الجامعية بسبب الحرب الماضية عام 2024.

ويقول "على مدار عامين، أرجع إلى الصفر وأبدأ من جديد في محاولة للوقوف على قدمي، وفي النهاية عادت الحرب من جديد".

ويضيف "باتت أحلامنا مرهونة بانتهاء الحرب".

وأودت الغارات الإسرائيلية الشهر الحالي بحياة أكثر من 1000 شخص، بينهم 118 طفلا على الاقل، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وتقول الطبيبة النفسية المتخصصة في حالات الأطفال والمراهقين، إيفلين بارود، لـ"فرانس برس" إنّ "الصدمات والتجارب السلبية المتراكمة وعدم الاستقرار وعدم القدرة على توقع ما سيأتي، تجعل الأطفال أكثر عُرضة للإصابة بالاضطرابات النفسية والأعراض السلبية للصحة النفسية".

وتحذر بارود من أنّ "مشاهدة العنف والاعتداء الجسدي والقتل والتهجير القسري وفقدان البيت أو أحد الوالدين"، كلها عوامل تؤدي للإصابة باضطراب ما بعد الصدمة.

معاناة الحروب جيلا بعد جيل

غرق لبنان لعقود في دوامة حروب وأزمات، كان أطولها الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاما بين 1975 و1990، وقسمت البلاد لطوائف متناحرة.

وحتى بعد انتهاء الحرب التي أسفرت عن مقتل 150 ألف شخص وفقدان 17 ألفا، ما زالت الانقسامات السياسية تطغى على المشهد.

وتخلل الحرب اجتياحان بريان إسرائيليان للبنان، واحتلال لجنوبه استمر حتى عام 2000.

وكثيرا ما سمع اليافعون اللبنانيون عن تلك الحرب من آبائهم، لكنّهم لم يتخيلوا أن يعيشوا مثلها.

وعن ذلك تقول زهراء "كانت أمي تروي لنا عن القصف وكيف تم تهجيرهم. وكنت أجد صعوبة في تخيل كيف كانوا يعيشون في المدارس"، التي تحولت إلى مراكز ايواء.

ولكن الآن، تضيف، "رأيت ذلك بعيني".

وتتساءل لورا الحاج ابنة الثامنة عشر ربيعا، خلال وقفة في شاع الحمرا نظمها المسرح الوطني لدعم لبنان في الحرب الجارية، قائلة "لماذا أحمل كل هذه الهموم وأنا مراهقة؟".

نازحون لبنانيون يستعينون بالنيران على قسوة الطقس (Getty Images)

وتقول لـ"فرانس برس"، "حملنا هموما أكبر منا ومن عمرنا.. أصبحت أحمل هم ما إذا كنت سأعيش حتى الغد".

وعلى غرار كثر من أقرانها، باتت تشعر "وكأننا نعيش الحروب من جيل إلى جيل"، متمنية "ألا يمر أي طفل بهذه التجربة".