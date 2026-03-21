غسان أبو ستة: طبيب الأطفال في الحروب

يواصل الطبيب الفلسطيني عمله المكثف في بيروت لإسعاف أطفال أصيبوا بجروح خطيرة جرّاء القصف، متنقلا بين غرف العمليات في سباق دائم مع الوقت، في امتداد لمسيرته الطويلة في معالجة ضحايا الحروب في دول عديدة، لا سيّما الأطفال منهم.

الطبيب غسان أبو ستة في مظاهرة تضامن مع أسرى الطواقم الطبية المحتجزين لدى الاحتلال (Getty Images)

يسابق الدكتور غسان أبو ستّة عقارب الساعة من أجل إنقاذ أطفال مزّقت الغارات الإسرائيلية أجسادهم الصغيرة، منذ بدء الحرب بين حزب الله وإسرائيل قبل 3 أسابيع.

تستقبل وحدة العناية المركّزة المخصصة للأطفال إصابات حرجة من أنحاء البلاد في المركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت، وأمامها، يتضرّع آباء وأمهات يائسون من أجل نجاة فلذات أكبادهم.

وخلال استراحة قصيرة بين عمليتين جراحيتين أعقبتا غارة إسرائيلية على قلب بيروت، أصابت 3 أطفال بجروح بالغة، يقول الجراح الفلسطيني غسان أبو ستّة، "أصيبت طفلة في الحادية عشرة بشظية في البطن وبُتر جزء من قدمها، لكنّ وضعها الآن مستقر".

واتسع نطاق الحرب التي أطلقتها أميركا وإسرائيل على إيران لتشمل لبنان في الثاني من آذار/ مارس الجاري، بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردا على اغتيال المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، تردّ عليه إسرائيل منذ ذلك الحين بشنّ غارات واسعة النطاق على لبنان وتوغّل قواتها بريًّا في جنوبه.

مستشفى قصفته إسرائيل في برج قلاوية جنوبي لبنان، استُشهد فيه 12 شخصا من الطاقم الطبي (Getty Images)

وفي الأثناء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تجاوز عدد الضحايا منذ بدء الحرب 1000 قتيل، بينهم 118 طفلا على الأقل، إضافة إلى إصابة 370 طفلا آخر بجروح، وفق الحصيلة الأخيرة.

ويعدّد الطبيب الفلسطيني أنواع الإصابات التي يعاينها يوميا، وتشمل أطرافًا ممزقة، وإصابات في الرأس، وشظايا في العيون والوجوه، وكسورًا متفرقة، وأنسجة متضررة.

ويشرح الطبيب، الذي اشتعل الشيب في لحيته واستوطنت هالات سوداء تحت عينيه، أنه قد يعاين "ذلك كله لدى طفل واحد.. ما يعني أنه سيخضع لعمليات كثيرة".

وبينما ترتسم ملامح الإرهاق على وجهه، تحدّث أبو ستّة عن 3 شقيقات وصلن إلى المستشفى قبل أسبوعين.

إذ قال "إصاباتهن حرجة للغاية، كان عليّ إدخالهن إلى غرفة العمليات كل 48 ساعة... لإزالة أكبر قدر من الأنسجة الميتة، وتنظيف الجروح ليصبحن في مرحلة لاحقة جاهزات للجراحة الترميمية".

ضحايا الحروب من الأطفال لا ينبغي أن يصبحوا أرقامًا

ليست هذه أول مرة يتعامل فيها أبو ستّة مع حالات مماثلة، بعدما كرّس حياته لعلاج الجرحى المدنيين جراء الحرب التي تعصف بدول عدة في المنطقة، واصفًا الحرب في المنطقة بأنّها "مرض متوطّن".

وبالرغم من ذلك، أكد قائلًا "لا يمكن التأقلم أبدًا" مع معاناة الأطفال الذين يدفعون ثمنًا باهظًا في تلك الحروب.

طفلة مصابة في غزة (Getty Images)

وأضاف "لا ينبغي أبدًا أن يصبح الطفل بلا هوية، وأن يتحول إلى مجرّد رقم" في حصيلة ضحايا.

وتعود تجربة الجراح الفلسطيني المعروف الأولى مع النزاعات إلى عام 1991، حين كان طالبًا في اختصاص الطب. إذ عاين آنذاك آثار الدمار إبّان حرب الخليج الأولى، بعد انسحاب القوات العراقية من الكويت، حيث وُلد لأب فلسطيني لاجىء من غزة وأم لبنانية.

وسرعان ما أصبح ذلك بمثابة رسالة له، فبعد تخرّجه من بريطانيا، توجّه إلى غزة خلال الانتفاضة الأولى التي بدأت عام 1987 وامتدت حتى 1993، ومنها إلى جنوب لبنان الذي قصفته إسرائيل عام 1996، ثم إلى العراق واليمن، وكان يواظب على العودة إلى قطاع غزة بعد كل جولة حرب بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي.

وفي حرب الإبادة الأخيرة على قطاع غزة، نجا أبو ستّة بأعجوبة من هجوم إسرائيلي على أحد مستشفيات القطاع، حيث أمضى 43 يومًا عقب الهجمات الانتقامية الإسرائيلية التي أعقبت أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

ويجد الطبيب، الذي يعمل بلا كلل، أوجه مقارنة بين ما حصل في غزة وما يجري الآن في لبنان، الذي يبدو اليوم "نسخة مصغرة من غزة"، بحسب قوله.

ورغم أن حصيلة القتلى ما زالت أدنى بكثير، فإن المستشفيات والعاملين في القطاع الصحي لم يبقوا بمنأى عن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.

"صندوق غسان أبو ستة للأطفال" يقدم رعاية طويلة الأمد

تشنّ إسرائيل غارات على معاقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب البلاد، منذ بدء الحرب. وهي مناطق شملتها إنذارات متكررة وجهها الجيش الإسرائيلي إلى السكان للإخلاء.

وقال أبو ستّة عن الدمار الذي لحق بالضاحية، "خسرنا 4 مستشفيات، ضمّ أحدها وحدة عناية مركزة كبيرة للأطفال" جراء إخلائها تحت وابل القصف.

وأضاف "يستهدف الإسرائيليون سيارات الإسعاف، ما يعني أن نقل أطفال من مستشفى إلى آخر في النبطية أو في البقاع خطر للغاية. يمكن أن يحصل ذلك خلال النهار فقط، ويستغرق وقتًا طويلًا".

وقد أحصت وزارة الصحة مقتل 40 عاملًا في القطاع الصحي، وإصابة 119 آخرين بجروح منذ بدء الحرب، التي تسبّبت كذلك بإغلاق 5 مستشفيات، وفق وزارة الصحة.

وأطلق الطبيب المقيم في بيروت منذ سنوات عدة، "صندوق غسان أبو ستة للأطفال" في العام 2024، ومهمته تقديم العناية الطبية لأطفال من غزة ومن لبنان، ومتابعة رعايتهم حتى بعد خروجهم من المستشفى.

وروى أبو ستّة أن أحد أصغر مرضاه، وهو طفل في الرابعة، قُتل والداه وإخوته الثلاثة في الأيام الأولى من الحرب، وقد بُترت رجله وأصيب بجروح في رأسه، ويحتاج إلى متابعة جسدية ونفسية مكثفة على المدى الطويل.

سائلًا "من سيتولى رعايتهم بعد أن يعودوا أدراجهم إلى منازلهم؟"، قبل أن يوضّح "يتحدّر كثر من أوساط فقيرة لا تتوافر لديهم سبل للتعامل مع كل ذلك".

مضيفًا "ليس الجسد وحده ما يُدمر، بل الأسرة بأكملها" بفعل الحرب.