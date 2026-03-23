بلديات في جنوب لبنان تتلقى اتصالات إسرائيلية تطلب إخلاء النازحين منها

تلقت بلديات جنوب لبنان اتصالات إسرائيلية تُلزم بإخلاء النازحين، وسط تصاعد الحرب للأسبوع الرابع ونزوح واسع. مسؤولون أكدوا الإكراه لحماية المدنيين ورفض تزويد أسماء. تزامن ذلك مع قصف واشتباكات وإصابة مقر يونيفيل في الناقورة، وتحذيرات أمنية متواصلة خطيرة.

أعلن عدد من البلديات في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان، تلقيه خلال الأيام الماضية، اتصالات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، أوعز خلالها بوجوب إخلاء النازحين الذين فروا من بلدات مجاورة، بادّعاء أنها محسوبة على حزب الله، الذي يخوض حربا مع اسرائيل.

وأسفرت الحرب، التي دخلت أسبوعها الرابع، عن نزوح مئات الآلاف من اللبنانيين، خصوصا من معاقل الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب البلاد، والتي شملتها إنذرات إخلاء وجهها الجيش الإسرائيلي للسكان.

وقال رئيس بلدية كوكبا، إيلي أبو نقول، إن 21 عائلة نازحة تغادر، الإثنين، البلدة الواقعة في قضاء حاصبيا، بناء على طلب إسرائيلي.

وأضاف: "تلقيت اتصالا الأحد من الجيش الإسرائيلي، طلب مني أن تكون القرية ’نظيفة خلال 24 ساعة’، لدي 21 عائلة نازحة ومئتا عائلة من أبناء البلدة، فمن أحمي؟".

وأضاف "لم يكن أمامي إلا هذا الخيار، لأحمي العائلات النازحة من أي استهداف اسرائيلي وأحمي أبناء بلدتي من الخطر".

ومنذ مطلع الأسبوع الماضي، يروي أبو نقول إنه تلقى اتصالات من الجيش الإسرائيلي، الذي طلب منه تزويده بأسماء النازحين إلى نطاق بلدته. وكان قد أبلغ السلطات والجيش بمضمونها، قبل ورود الاتصال الأخير الذي طلب مغادرة النازحين.

وقال "رفضت تزويده بالأسماء باعتبار أن ذلك يخالف القوانين اللبنانية، وشددت على أن أفراد العائلات النازحة مدنيون وأبرياء في محاولة لإبقائهم"، لافتا إلى انه أبلغ السلطات والجيش بمضمون تلك الاتصالات.

وتلقت قرية أبو قمحة المجاورة، وفق ما أعلن مختارها ميشال ابو راشد، اتصالا مماثلا الأحد من الجيش الاسرائيلي، طلب كذلك تزويده بأسماء النازحين المقيمين في القرية. وقال إنه لم يمتثل للطلب.

وطالت الحرب لبنان في الثاني من آذار/مارس بعدما أطلق حزب الله صواريخ باتجاه اسرائيل، ردا على مقتل المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي. وتردّ اسرائيل منذ ذاك الحين بغارات واسعة النطاق وتوغلت قواتها من محاور عدة في جنوب لبنان.

وتضم منطقة حاصبيا العديد من البلدات التي يقطنها دروز ومسيحيون وسنّة، وهي مجاورة لمنطقة مرجعيون التي توغلت القوات الاسرائيلية في عدد من بلداتها لا سيما الخيام وكفركلا، ويعلن حزب الله استهدافه قوات اسرائيلية فيها أو خوضه اشتباكات مباشرة معها.

وخلال الاسبوع الأخير، تبلغت بلدات عدة، غير محسوبة على حزب الله، اتصالات من الجيش الإسرائيلي، طُلب فيها من السكان ملازمة منازلهم والامتناع عن التحرك في أطراف بلداتهم واخلاء النازحين منها.

وأعلنت بلدية الماري في منطقة حاصبيا في بيان "التزامها بهذه التوجيهات القسرية الناتجة من الظروف الأمنية والحربية الدقيقة التي تمرّ بها المنطقة"، مبدية أسفها للقرار الذي فُرض عليها "فرضا"، في إشارة الى إبلاغها النازحين إليها من قرى مجاورة بوجوب مغادرتها.

قوة "يونيفيل" تعلن إصابة مقرها في جنوب لبنان

وفي سياق ذي صلة، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، اليوم الإثنين، أن مقرها العام في بلدة الناقورة أصيب بمقذوف يرجح أن جهة "غير تابعة للدولة" قد أطلقته، بعيد إعلان حزب الله استهداف قوات إسرائيلية داخل البلدة.

وأوردت قوة "يونيفيل" في بيان "قبيل ظهر اليوم، أصاب مقذوف مبنى داخل مقرّ اليونيفيل، ويعمل حفظة السلام من المتخصصين في إبطال مفعول المتفجرات على التعامل مع الأمر، ونعتقد أن جهة غير تابعة للدولة هي من أطلقته".

وكان الحزب قد أعلن السبت، أن مقاتليه اشتبكوا "مع قوّة إسرائيليّة حاولت التوغّل... باتجاه" بلديّة الناقورة.

وأوردت يونيفيل في بيانها الإثنين، إنها رصدت خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية "إطلاق نار كثيف وانفجارات" في البلدة ومحيطها.

وأضافت "أصابت الرصاصات والشظايا وأجزاء المقذوفات المباني والمناطق المفتوحة داخل مقرنا"، مضيفة أنه "نتيجة لذلك، تم حصر قوات حفظ السلام في الملاجئ لتجنب الإصابات".

وذكّرت القوة الدولية "جميع الأطراف بمسؤوليتها في ضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام، وتجنب أي عمل قد يُعرّضهم للخطر، بما في ذلك الأنشطة القتالية".

وشددت على أنه "لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع"، داعية الأطراف الى "وضع أسلحتهم جانبا والالتزام بالعمل على إيجاد حل طويل الأمد".