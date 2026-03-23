غارات على لبنان وحزب الله يقصف بلدات حدودية

يتصاعد القتال في جنوب لبنان مع استمرار العمليات الإسرائيلية البرية والجوية وردود حزب الله بالصواريخ، ما يوسع نطاق المواجهة ويزيد من حجم الأضرار الميدانية، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية وارتفاع أعداد النازحين، وتزايد التحذيرات الدولية من تداعيات استمرار التصعيد.

يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في لبنان جوا وبرا، من خلال شن غارات متواصلة بالتزامن مع توغل بري في مناطق الجنوب، وسط اشتباكات مع حزب الله الذي يرد بقصف صاروخي يستهدف مواقع في المستوطنات الحدودية، ويمتد أحيانا إلى عمق الأراضي الإسرائيلية.

وتتعرض بلدات الجنوب اللبناني لقصف إسرائيلي مستمر على مدار الساعة، حيث استهدفت غارات حديثة بلدات الريحان وسحمر والشهابية، في وقت يعمل فيه الجيش الإسرائيلي على توسيع نطاق عملياته لتشمل البنى التحتية والجسور التي تربط شمال نهر الليطاني بجنوبه، ما يزيد من حجم الأضرار في المنطقة.

وفي السياق ذاته، هدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، باستمرار العمليات العسكرية لفترة طويلة دفاعيا وهجوميا، معتبرا أن الحرب ضد حزب الله قد بدأت، ومشيرا إلى أن الحزب سيصبح معزولا مع استمرار التطورات الإقليمية.

في المقابل، أعلن حزب الله توسيع نطاق عملياته العسكرية، حيث نفذ خلال 24 ساعة 63 عملية، توزعت بين الداخل اللبناني والأراضي الإسرائيلية، مستهدفًا مواقع بعمق يصل إلى نحو 7 كيلومترات، ضمن ردّه على التصعيد الإسرائيلي.

ومع استمرار المواجهات، تتفاقم الأوضاع الإنسانية، إذ تشير تقديرات إلى تجاوز عدد النازحين اللبنانيين حاجز المليون شخص، في ظل محدودية المناطق الآمنة، وامتداد موجات النزوح لتشمل أيضا مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في بعض المناطق الساحلية.

من جهة أخرى، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن توسيع العمليات البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، إلى جانب الغارات التي تستهدف المدنيين، قد يرقى إلى جرائم حرب، محذّرة من أن الدول التي تواصل دعم إسرائيل عسكريا قد تواجه مخاطر التورط أو التواطؤ في هذه الانتهاكات.