شهداء بقصف إسرائيلي جنوبيّ لبنان والاحتلال ينذر بإخلاء بلدات جديدة

استشهد العديد من اللبنانيين، اليوم الثلاثاء، جرّاء قصف وغارات إسرائيلية، ضمن العدوان المتواصل، فيما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيليّ أوامر إخلاء لبلدات جديدة بدنوب لبنان، تمهيدا لشنّ غارات عليها.

وفي غارة إسرائيلية استهدفت بلدة بشامون في جنوب شرق بيروت، استشهد شخصان، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة التي جاء في بيانها أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة بشامون في قضاء عاليه أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة خمسة بجروح".

كما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بسقوط 4 شهداء وإصابة 4 آخرين، جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة سلعا في جنوب البلاد، في إطار التصعيد العسكري المستمر في المنطقة.

وذكرت الوكالة أن قوة مشاة من الجيش الإسرائيلي توغلت بعد منتصف الليل إلى بلدة حلتا في منطقة العرقوب بقضاء النبطية، مضيفة أن القوة داهمت أحد المنازل وأطلقت النار باتجاه قاطنيه ما أدى إلى استشهاد شخص، وإصابة آخرين لم تحدد عددهم.

وأشارت إلى أن القوة أقدمت على خطف شخص.

وفي قضاء صور بمحافظة الجنوب شن الجيش الإسرائيلي غارة على منزل في بلدة سلعا، أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين، نقلوا إلى المستشفيات، وفق الوكالة الرسمية.

وأنذر الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، سكان مناطق معشوق وصور وبرج الشمالي جنوبي لبنان، بإخلاء منازلهم فورا، والتوجه إلى شمال نهر الزهراني.

وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن "الجيش يوجه إنذارا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في المناطق التالية: معشوق، وصور، وبرج الشمالي، بالإخلاء فورا".

ويبلغ طول نهر الزهراني الذي يقع شمال نهر الليطاني، 25 كيلو مترا، ويمر عبر بلدات وقرى بقضائي النبطية وصيدا بمحافظة الجنوب، ويصب في البحر المتوسط عند منطقة الزهراني جنوبي مدينة صيدا.

ووسعت إسرائيل عدوانها على لبنان في 2 آذار/ مارس الجاري، بعد أن بدأت بمشاركة الولايات المتحدة في 28 شباط/ فبراير حربا متواصلة على إيران، خلّفت مئات القتلى بإيران، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي. كما شرعت في 3 من الشهر ذاته في توغل بري محدود بالجنوب.

