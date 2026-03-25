غارات إسرائيلية على لبنان وقصف صاروخي من حزب الله باتجاه الجليل

تتزامن الغارات الإسرائيلية المكثفة في الجنوب اللبناني مع ردود صاروخية وهجمات مسيّرة تستهدف شمال إسرائيل، في ظل اتساع نطاق العمليات الميدانية وتزايد حالة الاستنفار على جانبي الحدود، ما يعكس تصعيدا متدرجا ينذر بمزيد من التعقيد في المشهد الأمني.

واصل الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، تصعيده العسكري في لبنان، مع تجديد إنذاراته لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت، في ظل غارات متواصلة استهدفت مناطق سكنية وبنى تحتية، بالتوازي مع استمرار العمليات العسكرية في الجنوب.

وفي المقابل، أعلن حزب الله أنه أطلق خلال الساعات الأولى من فجر الأربعاء نحو 30 صاروخا باتجاه شمال إسرائيل، إضافة إلى تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة استهدفت بلدات في الجليل الأعلى، حيث تمكنت الدفاعات الإسرائيلية من اعتراض عدد منها.

وشهدت عدة بلدات حدودية، بينها كريات شمونة ومناطق في الجليل الأعلى ومدينة صفد، دوي صفارات الإنذار مرارا عقب رصد إطلاق صواريخ وهجمات بطائرات مسيّرة من لبنان.

وقال حزب الله في بياناته إنه استهدف تجمعات للجنود الإسرائيليين في مواقع وبلدات حدودية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، كما أعلن استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي شمال مدينة صفد، إضافة إلى تجمع لآليات وجنود في بلدة الناقورة، واستهداف ثكنة بيريا في الجليل الأعلى.

كما أشار الحزب إلى أنه تصدى بصواريخ أرض-جو لمقاتلة إسرائيلية أثناء تنفيذها غارة في جنوب لبنان، في إطار المواجهات المستمرة على الحدود.

في المقابل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي قصف بلدات مارون الراس ويارون وأطراف بنت جبيل بقصف مدفعي، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على عدد من عناصر حزب الله ودمر مواقع ومخازن أسلحة في جنوب لبنان، مؤكدا أن قوات الفرقة 36 تواصل توسيع عملياتها ضد البنى التحتية التابعة للحزب في المنطقة.