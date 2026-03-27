تكشف تجربة الأردن في هذه الحرب عن نموذج متقدم لدولة تدير تهديدًا صاروخيًا مكثفًا ضمن منظومة دفاعية فعّالة ومترابطة إقليميًا، حيث تتحول عمليات الاعتراض إلى خط دفاع سيادي أول ضمن شبكة أوسع من الردع الجماعي...

يتحرك الموقف الأردني في سياق الحرب الإيرانية-الأميركية-الإسرائيلية، والتصعيد الذي بدأته إيران ضد دول الخليج العربي عبر هجمات بالمسيرات والصواريخ الباليستية، مستهدفة المنشآت الحيوية الخاصة بقطاع الطاقة والخدمات المدنية، ضمن معادلة استراتيجية مركبة تُحكمها اعتبارات السيادة، وإدارة المخاطر الإقليمية، والحفاظ على موقع المملكة كعقدة استقرار مركزية داخل بيئة إقليمية شديدة التقلب والتداخل، حيث يعكس هذا التموضع إدراكًا عميقًا لطبيعة التهديدات العابرة للحدود التي تعيد تشكيل مفهوم الأمن الوطني من إطار جغرافي تقليدي إلى مجال جوي مفتوح تتقاطع فيه مسارات الصواريخ والطائرات المسيّرة، وهو ما يدفع الأردن إلى تبني نمط اشتباك دفاعي محسوب يرتكز على الردع النشط وإدارة التهديدات ضمن سقف تصعيد مضبوط يحافظ على التوازن بين الحماية والانخراط المحدود في ديناميات الصراع.

إدارة المجال الجوي

يعيد الجيش العربي الأردني بناء عقيدته العملياتية بصورة ديناميكية تستجيب لتغير طبيعة التهديدات، والتي بدأت فعليًا منذ عام 2011 بعد دخول الحرب في سورية منعطفًا جديدًا، تفاعلت فيه عدة قوى، واستضافت الأردن غرفة العمليات المشتركة "موك"، لتكون هذه الغرفة نقطة إنذار مبكر بخطورة موقع الأردن من الناحية الجيوستراتيجية، حيث تراكمت الخبرة الدفاعية ليركز على تكامل منظومات الدفاع الجوي مع شبكات الإنذار المبكر وأنظمة القيادة والسيطرة، بما ينتج بيئة عملياتية متماسكة قادرة على رصد وتعقب التهديدات الجوية في مراحلها الأولى، وتفعيل الاستجابة المناسبة ضمن زمن حرج يسمح باعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة قبل وصولها إلى العمق السكاني أو المنشآت الحيوية، كما تعمل الرادارات بعيدة المدى وأنظمة المراقبة الجوية على إنتاج صورة عملياتية لحظية تعزز من دقة القرار وسرعة الاشتباك.

ويترجم هذا التكامل، مؤخرًا، في قدرة الأردن على التعامل مع الأجسام الجوية العابرة بمختلف أنواعها، سواء كانت صواريخ باليستية أو طائرات مسيّرة، خاصة تلك التي تمر عبر المجال الجوي الأردني ضمن مسارات الاشتباك بين إيران وإسرائيل، حيث يتحول المجال الجوي إلى منطقة تصفية أولية للتهديدات، تُدار فيها عمليات الاعتراض بهدف حماية الداخل وتقليل المخاطر الناتجة عن الشظايا والانحرافات، ما يعزز من مفهوم السيطرة الجوية كجزء أساسي من السيادة الوطنية. تعكس عمليات الاعتراض التي نفذتها الدفاعات الجوية الأردنية خلال التصعيد الأخير مستوى متقدمًا من الكفاءة العملياتية، حيث جرى التعامل مع تهديدات متعددة الاتجاهات والارتفاعات، ضمن بيئة تتسم بالتعقيد والتسارع، لا سيما مع استخدام إيران نسخ جديدة ومعدلة من صواريخ، أخطرها "خرمشهر" و"سجيل" و"عماد"، في رشقاتها المتزايدة باتجاه إسرائيل، ما يؤكد امتلاك المملكة منظومة دفاعية قادرة على الاشتباك مع أهداف عالية السرعة ومتغيرة المسار، ويتحول الاعتراض من مهمة دفاعية محلية إلى وظيفة إقليمية تسهم في استقرار المجال الجوي الأوسع، في ظل تشابك المسارات الصاروخية بين أطراف الصراع.

ويمنح هذا الأداء الأردن موقعًا داخل منظومة الردع الإقليمي، حيث يساهم في تخفيف كثافة الضربات التي تصل إلى أهدافها النهائية، ويعزز من قدرة الحلفاء على إدارة المعركة الجوية ضمن توازن أكثر دقة، كما يرسّخ مفهوم السيادة الصارمة على المجال الجوي، حيث يجري التعامل مع أي اختراق بوصفه تهديدًا مباشرًا يستدعي استجابة فورية محسوبة ضمن قواعد اشتباك واضحة.

التوازن بين الدفاع والتصعيد

يرتكز الاستعداد العسكري الأردني على مبدأ الجاهزية المستمرة ضمن إطار تصعيد مضبوط، حيث ترتفع مستويات التأهب في الوحدات القتالية، وتتسع وتيرة الدوريات الجوية، وتتوزع منظومات الدفاع الجوي على مواقع مدروسة تعزز من القدرة على التغطية الشاملة، مع الحفاظ على مرونة الانتشار وسرعة إعادة التموضع وفق تطورات الميدان، ويعكس هذا النهج فهمًا دقيقًا لطبيعة التهديدات التي تتسم بالحركية العالية والتغير السريع.

ويتكامل هذا الاستعداد مع شبكة تنسيق واسعة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، خاصة في مجالات تبادل المعلومات الاستخبارية والإنذار المبكر، ما يرفع من كفاءة الاستجابة ويمنح الأردن قدرة إضافية على توقع التهديدات والتعامل معها ضمن إطار جماعي يعزز من الردع دون المساس باستقلالية القرار الوطني.

يتجاوز الدور الأردني في هذه الحرب مفهوم القوة العسكرية التقليدية ليتجسد في وظيفة استراتيجية قائمة على ضبط المجال الجوي والتصعيد الإقليمي ومنع انزلاق الصراع إلى مستويات أكثر اتساعًا، حيث تتحول المملكة إلى منصة استقرار تعمل على امتصاص الصدمات الجوية وإعادة توزيع المخاطر، عبر إدارة دقيقة للمجال الجوي والتوازنات السياسية، ما يمنحها وزنًا نوعيًا داخل المعادلة الإقليمية.

وينتج هذا الدور مفهومًا مختلفًا للقوة، حيث يتحول الاستقرار إلى مورد استراتيجي بحد ذاته، وتصبح القدرة على احتواء التهديدات ومنع الانفجار عنصرًا فاعلًا في إنتاج النفوذ، وهو ما يرسّخ موقع الأردن كفاعل قادر على التكيف مع التحولات الكبرى وإعادة تموضعه ضمن بيئة متغيرة دون فقدان تماسكه الداخلي أو بوصلته السيادية.

يعكس التصعيد الأخير ضد الأردن انتقاله من موقع الممر الجوي إلى ساحة اشتباك دفاعي مباشر، حيث تكشف البيانات التراكمية صورة دقيقة لقدرات الردع الأردنية، حيث بلغ مجموع ما استهدف المملكة منذ بداية الحرب نحو 240 صاروخًا وطائرة مسيّرة، تمكن سلاح الجو الملكي من اعتراض وتدمير 222 منها، مقابل 18 هدفًا نجح في اختراق الدفاعات، ما يعكس مستوى مرتفعًا من الكفاءة في بيئة عملياتية معقدة ومتعددة المصادر. وخلال الأسبوع الثالث من التصعيد، جرى التعامل مع 36 هدفًا جويًا، حيث تم اعتراض وتدمير 14 صاروخًا و21 طائرة مسيّرة، وهو ما يؤكد قدرة الدفاعات الجوية على العمل بوتيرة عالية تحت ضغط مستمر، وإدارة معركة اعتراض يومية تتطلب جاهزية تقنية وبشرية متقدمة. تشير المعطيات الميدانية إلى استهداف الأراضي الأردنية خلال 24 ساعة بثلاثة صواريخ إيرانية جرى اعتراضها بالكامل، في سياق موجة أوسع من الهجمات شملت في يوم سابق خمسة صواريخ وطائرة مسيّرة، تمكنت الدفاعات من إسقاط معظمها مع تسجيل اختراق محدود، ويعكس هذا النمط تصاعدًا تدريجيًا في كثافة النيران واختبارًا مستمرًا لفاعلية منظومة الدفاع الجوي الأردنية، حيث تتحرك هذه الصواريخ ضمن مسارات معقدة ترتبط بجغرافيا الاشتباك بين إيران وإسرائيل، ما يضع الأردن في قلب خطوط العبور النارية. وتتوسع أهمية هذه الهجمات لتشمل البعد السياسي، حيث يُعاد تعريف المجال الجوي الأردني بوصفه مساحة سيادية تتطلب إدارة صارمة وحضورًا دفاعيًا دائمًا في ظل حرب تعتمد بشكل متزايد على التفوق الجوي والصاروخي.

إدارة الأثر

تكشف بيانات الدفاع المدني والأمن العام الأردني عن بُعد ميداني آخر يتمثل في التعامل مع آثار الاعتراض، حيث جرى تسجيل 114 بلاغًا خلال أسبوع واحد نتيجة سقوط شظايا وأجسام، وبلغ مجموع الآثار منذ بداية الحرب 414 حالة، ما يعكس امتداد التهديد من الجو إلى الأرض ضمن نطاق واسع يشمل معظم المحافظات. وتبقى الإصابات ضمن نطاق محدود مقارنة بحجم التهديد، حيث بلغ مجموع الإصابات 24 إصابة، وغادر جميع المصابين المستشفيات بعد تلقي العلاج، ما يعكس كفاءة منظومة الاستجابة المدنية وسرعة التعامل مع الحوادث وتعزيز إجراءات السلامة العامة.

تُظهر هذه المعطيات انتقال الجيش الأردني وقوات الأمن العام إلى نمط عملياتي قائم على إدارة حملة جوية مستمرة، حيث تتكامل جهود سلاح الجو مع الدفاعات الأرضية وأجهزة الأمن والدفاع المدني ضمن منظومة واحدة تدير المجال الجوي على مدار الساعة، وتتعامل مع التهديدات وفق تسلسل عملياتي دقيق يبدأ بالرصد وينتهي بالاعتراض وإدارة الأثر؛ ليعكس هذا الأداء مستوى متقدمًا من التكامل بين أنظمة الإنذار المبكر والرادارات والطائرات المقاتلة ومنظومات الدفاع الجوي، ما يضع الأردن ضمن الدول القادرة على إدارة هذا النوع من الحروب الجوية المركبة بكفاءة عالية.

تنسيق إقليمي

تعيد هذه المؤشرات ترسيخ موقع الأردن كفاعل إقليمي يؤدي دورًا وظيفيًا يتجاوز حدوده ضمن إطار تنسيق عربي متصاعد، لا سيما مع سورية ودول الخليج العربي، حيث يتشكل تدريجيًا مناخ دفاعي إقليمي قائم على تكامل الأدوار وتوزيع المهام بين الدول المعنية بحماية المجال الجوي وضبط الحدود ومنع تمدد التهديدات عبر الجغرافيا المشتركة، وهو ما يمنح قدرة الأردن على الاعتراض بعدًا استراتيجيًا يتجاوز الحماية الذاتية إلى التأثير المباشر في توازنات المعركة وإدارة مساراتها الجوية.

وتتجسد القوة الأردنية في قدرتها على الصمود تحت ضغط مستمر، وإدارة المجال الجوي بكفاءة عالية ضمن شبكة تنسيق إقليمي تعزز من تبادل المعلومات والإنذار المبكر، بالتوازي مع تكثيف الجهد الأمني على الحدود الشمالية مع سورية، حيث تُدار عمليات ضبط الحدود بمنهجية صارمة تستهدف منع أي تحركات مشبوهة لتهريب السلاح أو تسلل العناصر المرتبطة بشبكات غير نظامية، ما يعزز من تماسك الجبهة الداخلية ويمنع انتقال الفوضى من ساحات الصراع المفتوحة إلى الداخل الأردني.

ويتعزز هذا الدور عبر تداخل المستويين العسكري والأمني، حيث تعمل القوات المسلحة والأجهزة المختصة على بناء بيئة سيطرة متكاملة تشمل المجالين الجوي والبري، بما يضمن احتواء التهديدات القادمة من الجو، وإغلاق المسارات البرية أمام أي نشاط غير مشروع، في سياق إقليمي يتجه نحو مزيد من التنسيق العملياتي لمواجهة التحديات المشتركة.

وتكشف تجربة الأردن في هذه الحرب عن نموذج متقدم لدولة تدير تهديدًا صاروخيًا مكثفًا ضمن منظومة دفاعية فعّالة ومترابطة إقليميًا، حيث تتحول عمليات الاعتراض إلى خط دفاع سيادي أول ضمن شبكة أوسع من الردع الجماعي، وتصبح القدرة على تقليل الأثر الداخلي جزءًا من منظومة أمن إقليمي تتقاسم أعباء المواجهة، ويؤكد هذا الأداء أن الردع في الحروب الحديثة يرتكز على الاستمرارية في الاحتواء، وكفاءة إدارة التهديد، وتعزيز التنسيق بين الدول، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية ضمن بيئة إقليمية مفتوحة على احتمالات التصعيد والتحول.