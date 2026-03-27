الاحتلال يقصف بالضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان وحزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية

استهدفت غارة إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت دون إنذار، مع تحذير سكان سجد جنوب لبنان بالإخلاء تمهيدا لقصفها، فيما أعلن حزب الله تنفيذ هجمات متعددة، بينها 94 عملية الخميس، هي الأكبر منذ اندلاع المواجهات الحالية.

استهدفت غارة إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة، فيما أنذر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، سكان قرية سجد في جنوب لبنان، بإخلاء منازلهم فورا، والنزوح إلى شمال نهر الزهراني تمهيدا لاستهدافها.

وأعلن حزب الله، الجمعة، تنفيذ هجمات بصواريخ وعبوات ناسفة ضد مواقع وآليات عسكرية إسرائيلية.

وأظهرت مشاهد حية تصاعد دخان من ضاحية بيروت الجنوبية، عقب الغارة، ولم يصدر جيش الاحتلال تحذيرا بالإخلاء قبل تنفيذ هذه الغارة التي نُفِّذت في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وأعلن حزب الله تنفيذ 94 عملية ضد مواقع وبلدات إسرائيلية وتجمعات عسكرية عند الحدود وفي جنوب لبنان، الخميس، وهي الحصيلة اليومية الأكبر التي يعلن عنها منذ بدء الحرب مع إسرائيل، منذ 2 آذار/ مارس الجاري.

