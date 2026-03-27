4 آلاف و903 صواريخ ومسيّرات: حصيلة 27 يوما من هجمات إيران على 7 دول عربية

استهدفت إيران 7 دول عربية، أغلبها خليجية، بما لا يقلّ عن 4 آلاف و903 صواريخ وطائرات مسيّرة، بالإضافة إلى هجوم بطائرتين مقاتلتين، خلال 27 يوما، وفق بيانات رسمية، حتى مساء أمس الخميس.

وتأتي هذه الهجمات، التي تشنّها طهران منذ 28 شباط/ فبراير الماضي ولم تتوقف، في إطار ما تصفه بأنه رد على عدوان أميركي إسرائيلي متواصل عليها، منذ ذلك اليوم.

وتقول طهران إنها لا تستهدف دولا بعينها، بل قواعد ومصالح أميركية، غير أن بعض هذه الهجمات أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وألحق أضرارا بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة.

وتعد الإمارات الأكثر تعرضا للهجمات، تليها الكويت، ثم البحرين وقطر والسعودية والأردن، فيما كانت سلطنة عمان الأقل استهدافا.

وذكر أمين عام مجلس التعاون، جاسم البديوي، في تصريحات متلفزة، الخميس، أن حصيلة العدوان الإيراني على دول الخليج، يمثل 85 بالمئة من إجمالي الصواريخ المُطلقة من إيران خلال هذه الحرب.

الإمارات: 387 صاروخا و1815 مسيّرة

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان مساء الخميس، أنه "منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تم اعتراض 372 صاروخا باليستيا، و15 صاروخا جوالا (كروز)، و1826 مسيرة".

الكويت: 314 صاروخا و625 مسيّرة

لم تعلن الكويت حصيلة محدثة لهجمات طهران حتى مساء الخميس، لكن بحسب رصد بيانات الجيش والحرس الوطني ومركز التواصل الحكومي، تم التصدي لـ314 صاروخا و625 مسيرة على الأقل، كالتالي:

26 آذار/ مارس: 6 صواريخ ومسيرة.

25 آذار/ مارس: 20 صاروخا باليستيا، و15 مسيرة وطائرة درون.

24 آذار/ مارس: 17 صاروخا و13 مسيرة.

23 آذار/ مارس: صاروخ.

22 آذار/ مارس: 7 مسيرات.

21 آذار/ مارس: 9 صواريخ و4 مسيرات.

20 آذار/ مارس: صاروخ و25 مسيرة.

19 آذار/ مارس: 18 مسيرة.

18 آذار/ مارس: صواريخ و23 مسيرة.

17 آذار/ مارس: صاروخان و13 مسيّرة.

16 آذار/ مارس: "هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية" بخلاف 6 مسيرات.

15 آذار/ مارس: 14 مسيّرة.

14 آذار/ مارس: 11 مسيّرة.

13 آذار/ مارس: صاروخ ومسيّرة.

12 آذار/ مارس: "هجمات صاروخية وطائرات مسيرّة معادية" بخلاف 5 صواريخ باليستية و9 مسيّرات.

11 آذار/ مارس: "صواريخ باليستية" و"طائرات مسيّرة".

10 آذار/ مارس (حصيلة إجمالية آنذاك): التعامل مع 237 صاروخا باليستيا و445 مسيرّة منذ بداية الهجمات، بخلاف إعلان شمل "اعتراض وتدمير 11 طائرة مسيّرة معادية، وصاروخين باليستيين".

البحرين: 154 صاروخا و350 مسيّرة

أعلنت قوة دفاع البحرين، في بيان متلفز مساء الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 154 صاروخا و350 مسيرة، منذ بدء الهجمات الإيرانية.

قطر: 206 صواريخ و87 مسيّرة وطائرتان مقاتلتان

لم تعلن قطر حصيلة محدثة لهجمات طهران حتى مساء الخميس، لكن بحسب رصد الأناضول لبيانات وزارة الدفاع، تم التصدي لـ206 صواريخ و87 مسيّرة على الأقل وطائرتين مقاتلتين:

19 آذار/ مارس: هجوم صاروخي استهدف منطقة رأس لفان الصناعية، ولم يعلن رسميا عن أي استهداف تالٍ حتى مساء الخميس.

18 مارس: 7 صواريخ باليستية.

17 مارس: 9 صواريخ باليستية و"عدد من المسيرات".

16 مارس: 14 صاروخا باليستيا و"عدد من المسيرات".

15 مارس: "عدد من المسيرات".

14 مارس: 4 صواريخ باليستية و"عدد من المسيرات".

12 مارس: صاروخان باليستيان وصاروخ كروز وطائرات مسيّرة.

11 مارس: 9 صواريخ باليستية و"عدد من المسيرات".

10 مارس: هجومان صاروخيان، أحدهما بـ5 صواريخ باليستية، دون تحديد العدد في الهجوم الآخر.

9 مارس: 17 صاروخا باليستيا و6 طائرات مسيّرة.

8 مارس: 10 صواريخ باليستية وصاروخا كروز.

6 مارس: 10 مسيرات.

5 مارس: 14 صاروخا باليستيا و14 مسيرة وصاروخا كروز.

4 مارس (حصيلة إجمالية آنذاك): 101 صاروخ باليستي و3 صواريخ كروز و39 مسيّرة وهجوم بمقاتلتين من طراز "سوخوي-24" منذ 28 شباط/ فبراير.

السعودية: 44 صاروخا و665 مسيّرة

لم تعلن السعودية حصيلة محدثة لهجمات طهران حتى مساء الخميس، لكن بحسب رصد لبيانات وزارتي الدفاع والخارجية، تم التصدي لـ44 صاروخا و665 مسيّرة على الأقل، كالتالي:

26 آذار/ مارس: 39 مسيرة بحسب قناة الإخبارية الرسمية.

25 مارس: صاروخ باليستيي و38 مسيرة

24 مارس: 35 مسيرة.

23 مارس: صاروخان باليستيان، و12 مسيرة.

22 مارس: 3 صواريخ باليستية و23 مسيرة.

21 مارس: 11 مسيرة.

20 مارس: 36 مسيرة.

19 مارس: 36 مسيّرة.

18 مارس: 12 صاروخا باليستيا و30 مسيّرة.

17 مارس: صاروخ باليستي و24 مسيرة.

16 مارس: 92 مسيّرة.

15 مارس: 30 مسيرة.

14 مارس: 6 صواريخ باليستية و17 مسيّرة.

13 مارس: صاروخ باليستي و56 مسيّرة.

12 مارس: 5 صواريخ و53 مسيّرة.

11 مارس: 3 صواريخ باليستية و28 مسيّرة.

10 مارس: صاروخ باليستي و7 مسيّرات.

9 مارس: صاروخان باليستيان و23 مسيّرة.

8 مارس: صاروخ باليستي و35 مسيرة.

7 مارس: 3 صواريخ باليستية و23 مسيّرة.

5 مارس: 3 صواريخ كروز و4 مسيرات.

4 مارس: مسيرة واحدة.

3 مارس: 10 مسيّرات.

2 مارس: مسيرتان.

28 شباط/ فبراير: استهداف إيراني لمنطقتين بينهما العاصمة الرياض، دون تفاصيل إضافية.

الأردن: 240 صاروخا ومسيّرة

أفادت بيانات الجيش الأردني بأن الحصيلة بلغت 240 صاروخا ومسيرة منذ بدء الهجمات بالمنطقة، كالتالي:

21 آذار/ مارس: 36 صاروخا وطائرة مسيرة (14 صاروخا و21 مسيرة) خلال أسبوع.

14 مارس: 85 صاروخا ومسيرة.

7 مارس: 119 صاروخا ومسيرة.

سلطنة عُمان: 16 مسيّرة

لم تصدر سلطنة عُمان حصيلة إجمالية للهجمات حتى مساء الخميس، لكن بيانات نشرتها وكالة الأنباء العمانية أفادت بتعرضها لهجمات بـ16 مسيّرة، كالتالي: