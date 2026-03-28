إصابة ضباط وجنود إسرائيليين بجنوب لبنان.. غارات إسرائيلية وإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة نحو الجليل

شنّ الطيران الحربي غارات متتالية على بلدة كفرا، ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل، فيما طال القصف المدفعي تلال الناقورة وحي البياضة، إضافة إلى غارات على مرتفعات الريحان في منطقة جزين، واستهداف منزل في بلدة عدلون.

أفاد الجيش الإسرائيلي، في بيان صباح اليوم السبت، بإصابة عدد من جنوده، بينهم ضباط، بجروح متفاوتة خلال اشتباكات دارت في جنوب لبنان، في ظل تصعيد ميداني متواصل على الحدود.

وأوضح البيان أن ضابطًا مقاتلًا أُصيب بجروح خطيرة، أمس الجمعة، فيما أُصيب ضابط آخر بجروح متوسطة، جراء استهداف القوة بصاروخ مضاد للدروع خلال اشتباك ميداني. وفي حادثة أخرى وقعت فجر اليوم السبت، أُصيب ضابط مقاتل بجروح خطيرة، إضافة إلى ستة جنود آخرين بجروح متوسطة، نتيجة قصف صاروخي استهدف القوات العاملة في المنطقة ذاتها.

وأشار الجيش إلى أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، كما جرى إبلاغ عائلاتهم بتفاصيل الإصابات.

ودوّت صافرات إنذار متلاحقة في الجليل ومنطقة حيفا ونهاريا وعكا، إثر إطلاق طائرات مُسيّرة من لبنان نحو إسرائيل، وذلك بعد غارات إسرائيلية استهدفت البقاع الغربي ومناطق في جنوب لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات عنيفة على بلدات لبايا وأطراف يحمر والمنطقة الواقعة بين سحمر ويحمر، إلى جانب غارات إضافية على أطراف لبايا. كما استهدفت غارات فجراً بلدة مجدل سلم في قضاء مرجعيون، بالتزامن مع قصف مدفعي طال البلدة ومحيطها وبلدة قبريخا، فيما تعرضت بلدة الخيام لقصف مباشر.

وكان قد أعلن "حزب الله"، السبت، تنفيذ سلسلة هجمات بصواريخ ومسيرات ضد مستوطنات وقوات وآليات ومواقع عسكرية إسرائيلية.

وقال الحزب، في بيانات متتالية، إن هذه الهجمات تأتي دفاعا عن لبنان وشعبه مع تواصل الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ 2 آذار/ مارس الجاري.

وفي أحدث الهجمات، أفاد الحزب باستهداف دبابتي ميركافا بمنطقة الخزان في بلدة القنطرة جنوبي لبنان بصواريخ موجة.

