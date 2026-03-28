لبنان: 3 شهداء صحافيين بينهم علي شعيب وصحافية وشقيقها في غارة إسرائيلية على مركبة

أغار الطيران الإسرائيلي على مركبة استقلها صحافيون في جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد الصحافي علي شعيب والصحافية فاطمة فتوني وشقيقها المصور الصحافي محمد فتوني بالإضافة إلى شاب آخر أثناء تغطيتهم للحرب والغارات الإسرائيلية على البلاد.

استشهد الصحافي علي شعيب والصحافية فاطمة فتوني وشقيقها المصور محمد فتوني، بالإضافة إلى شاب آخر في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة على طريق بلدة جزين في جنوب لبنان، بعد ظهر اليوم السبت.

وتعرضت المركبة التي استقلها الصحافيون الذين عملوا مراسلين لقناتين لبنانيتين لغارة من الطيران الإسرائيلي، أثناء تغطيتهم الميدانية للحرب والغارات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان منذ انخراط حزب الله إلى جانب إيران منذ 2 آذار/ مارس الجاري.

الشهيدان الصحافيان علي شعيب وفاطمة فتوني

وأقر الجيش الإسرائيلي باستهداف وقتل الصحافيين، وادعى أن شعيب "عنصر في وحدة الاستخبارات التابعة لـ’قوة الرضوان’ في حزب الله. وأنه تخفى بصفة صحافي وعمل على كشف مواقع قوات الجيش في جنوب لبنان وعلى خط الحدود، وكان على تواصل مستمر مع عناصر أخرى في ’قوة الرضوان’ على وجه الخصوص وفي حزب الله عموما".

كما زعم، أن شعيب "عمل على التحريض ضد قوات الجيش والمواطنين الإسرائيليين مستخدما منصته كوسيلة لنشر مواد دعائية لحزب الله"، وفي الحرب السابقة "واصل نشاطه وقام بالإبلاغ عن مواقع قوات الجيش العاملة في جنوب لبنان".

الشهيد المصور الصحافي محمد فتوني

"جريمة سافرة تنتهك جميع الأعراف والمعاهدات"

ودان الرئيس اللبناني جوزيف عون استهداف إسرائيل للصحافيين، وقال "مرة أخرى يستبيح العدوان الإسرائيلي أبسط قواعد القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب، باستهدافه مراسلين صحافيين، هم في النهاية مدنيون بواجب مهني".

وأضاف "إنها جريمة سافرة تنتهك جميع الأعراف والمعاهدات التي يتمتع الصحافيون بموجبها، بحماية دولية في الحروب، وفقا لاتفاقيات جنيف للعام 1949 وبروتوكولاتها. وتحديدا المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول (1977)، والقرار 1738 لمجلس الأمن (2006)، مما يحظر استهداف الصحافيين والإعلاميين، طالما لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية".

من مكان استهداف مركبة الصحافيين على طريق بلدة جزين في جنوب لبنان pic.twitter.com/2INnWtlDnZ — موقع عرب 48 (@arab48website) March 28, 2026

وختم عون بالقول "ندين بشدة هذا الاعتداء ونطالب الجهات الدولية كافة بالتحرك لوقف ما يحصل على أرضنا، ونكرر العزاء لذوي الشهداء وللجسم الصحافي والإعلامي في لبنان".

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن "استهداف الإعلاميين يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وخرقا واضحا للقواعد التي تكفل حماية الصحافيين في زمن الحرب"، مضيفا "إن لبنان الذي يقدر عاليا حرية الإعلام ودوره، يؤكد تمسكه بحماية الصحافيين، ويدعو إلى احترام قواعد القانون الدولي وصون حياة المدنيين، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية التي تطالهم".

إلى ذلك، دعا وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، إلى عقد مؤتمر صحافي طارئ عند الساعة الخامسة من مساء اليوم في أعقاب استشهاد الصحافيين.