إيران تعلن مواصلة سفيرها عمله في بيروت رغم مطالبة السلطات اللبنانية برحيله

أعلنت الخارجية الإيرانية استمرار عمل سفيرها في لبنان محمد رضا شيباني رغم قرار الخارجية اللبنانية اعتباره غير مرغوب فيه. وأكد متحدث الوزارة إسماعيل بقائي بقاءه، بينما يعكس الخلاف توترا سياسيا مرتبطا بحزب الله، وانتقادات الحكومة اللبنانية الراهنة.

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إن سفير طهران لدى لبنان سيواصل عمله في بيروت، متحدية وزارة الخارجية اللبنانية التي طالبته، الأسبوع الماضي بمغادرة البلاد.

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أعلنت الأسبوع الماضي، سحب اعتماد السفير الإيراني، محمد رضا شيباني، وأنه أصبح شخصا غير مرغوب فيه، وطلبت منه المغادرة بحلول أمس الأحد، الموافق 29 من آذار/ مارس.

ومع احتدام الحرب في لبنان، صار وضع المبعوث الإيراني مصدر توتر بين الجماعة المدعومة من إيران وبين الحكومة اللبنانية التي انتقدت بشدة حزب الله لدخوله الحرب في المنطقة، دعما لطهران، ودعت إلى إجراء محادثات مع إسرائيل.

وقالت الخارجية اللبنانية، الأسبوع الماضي، إن شيباني انتهك الأعراف الدبلوماسية بإدلائه بتصريحات حول السياسة الداخلية اللبنانية.

وذكرت مصادر مطلعة أن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، حليف حزب الله، عارض قرار وزارة الخارجية، وطلب من شيباني البقاء.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحافي، أن شيباني سيبقى في بيروت.

وقال بقائي إنه "بالنظر إلى المناقشات التي أثارتها الأطراف اللبنانية المعنية وما خلصنا إليها، سيواصل السفير الإيراني عمله في بيروت ولا يزال موجودا هناك".

ولم تصدر وزارة الخارجية اللبنانية أي بيان بشأن هذه المسألة، منذ انقضاء المهلة المحددة لمغادرة السفير.

وانزلق لبنان إلى الحرب في الشرق الأوسط في الثاني من آذار/ مارس، عندما فتح حزب الله النار دعما لإيران مما أدى إلى هجوم إسرائيلي، أسفر عن استشهاد أكثر من 1200 في لبنان، ونزوح أكثر من مليون شخص، علما بأن جيش الاحتلال لم يكفّ عن عدوانه منذ التوصل إلى اتفاق لوقف النار.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، الذي سعت إدارته إلى نزع سلاح حزب الله سلميا، إن قرار الحزب مهاجمة إسرائيل، أظهر استخفافا بأغلبية اللبنانيين، وحظر الجناح العسكري لحزب الله.