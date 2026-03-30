قمة سعودية قطرية أردنية بحثت سبل خفض التصعيد والأوضاع في المنطقة

عقدت، اليوم الإثنين، قمة ثلاثية بين السعودية وقطر والأردن في مدينة جدة، بحثت الأوضاع في المنطقة وسبل خفض التصعيد الخطير في ظل الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران المندلعة منذ أكثر من شهر.

وشارك في القمة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث جرى التأكيد على أن أمن بلادهم واحد لا يتجزأ، وهو أساس لأمن واستقرار المنطقة والعالم.

وتناولت القمة مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعيات التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، ومخاطره على حرية الملاحة الدولية وأمن وإمدادات الطاقة، وانعكاسه على الاقتصاد العالمي، وتنسيق الجهود المشتركة بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.

وجرى خلال القمة التأكيد على أن استمرار الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن واستهداف المنشآت الحيوية والمدنية، يشكل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

كما أجرى العاهل الأردني وولي العهد السعودي مباحثات حول تداعيات التطورات الإقليمية على أمن المنطقة والعالم، وجدد الجانبان إدانتهما لاستمرار الهجمات الإيرانية على الأردن والسعودية وعدد من الدول العربية.

وحذر ملك الأردن، وفق بيان للديوان الملكي الأردني، من خطورة استغلال الأوضاع في المنطقة ذريعةً لتقييد حرية العبادة والوصول إلى كل من المسجد الأقصى والحرم القدسي وكنيسة القيامة، وفرض واقع جديد في الضفة الغربية وغزة، كما أكد ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان، ودعم جهوده في الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته.

قطر والسعودية تبحثان جهود خفض التصعيد

بحث أمير قطر مع ولي العهد السعودي مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق الديوان الأميري القطري.

وتناول الجانبان الجهود المبذولة لاحتواء التوترات في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، واستمرار العدوان الإيراني، وما يفرضه من تحديات على أمن واستقرار المستويين الإقليمي والدولي، بما في ذلك تداعياته على إمدادات الطاقة العالمية واستقرار أسواقها.

كما تبادل أمير قطر وولي العهد السعودي وجهات النظر حول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف المستجدات، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط البلدين.

اجتماع خليجي مع الأردن وروسيا يناقش تداعيات الاعتداءات الإيرانية

في سياق متصل، شاركت دولة قطر، الإثنين، في الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن وروسيا، عبر تقنية الاتصال المرئي. وذكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بديوي أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس والأردن، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إن الاجتماع ناقش تداعيات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول مجلس التعاون والأردن، والتطورات الخطيرة في المنطقة، وتداعياتها السلبية التي طاولت العالم أجمع. وكان المبعوث الروسي لشؤون الشرق الأوسط فلاديمير سافرونكوف قد حذر، في تصريحات صحافية، من أن اللجوء إلى الحلول العسكرية في الخليج لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد، مؤكدا أن التجارب السابقة أثبتت أن استخدام القوة فاقم الأزمات بدلا من حلها.