مقتل 3 جنود وإصابة آخرين من "يونيفيل" في جنوب لبنان

أعلنت "يونيفيل" مقتل جنديين لترتفع حصيلة قتلاها إلى 3 بالإضافة إلى عدة إصابات بينها خطيرة في آخر 24 ساعة، في وقت تتواصل الحرب الإسرائيلية على لبنان والمعارك مع حزب الله منذ 2 آذار/ مارس الجاري.

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل"، الإثنين، مقتل اثنين من عناصرها بانفجار في جنوب لبنان، في حادث هو الثاني خلال 24 ساعة بعد مقتل عنصر ثالث في القوة، في خضمّ الحرب الإسرائيلية منذ انضمام حزب الله إلى جانب إيران منذ 2 آذار/ مارس الجاري.

تزامنا، جدّدت اسرائيل الإثنين قصفها على ضاحية بيروت الجنوبية، ما أسفر وفق مصدر أمني عن مقتل ثلاثة عناصر من حزب الله، تزامنا مع مواصلة غاراتها على جنوب البلاد حيث استهدفت إحداها حاجزا للجيش اللبناني وأسفرت عن مقتل عسكري.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في الثاني من آذار/مارس بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردا على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في أول أيام الحرب الأميركية - الإسرائيلية. وتردّ اسرائيل بشنّ غارات واسعة النطاق على لبنان وتوغل قواتها في جنوب البلاد.

وأعلنت "يونيفيل" في بيان عن مقتل جنديين في صفوفها "في حادث مأسوي بجنوب لبنان، إثر انفجار مجهول المصدر دمّر آليتهم قرب بني حيان"، مضيفة "أُصيب جندي ثالث بجروح خطيرة، كما أُصيب رابع بجروح".

وأعلنت القوة بدء تحقيق "لتحديد ملابسات الحادث".

وأشارت إلى أن "هذا هو الحادث المميت الثاني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية" غداة مقتل جندي إندونيسي من القوة بانفجار مقذوف في موقع تابع لها في بلدة عدشيت القصير الحدودية مع إسرائيل، لم تحدد مصدره.

"اعتداء مباشر"

وفي جنوب لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن سلسلة غارات إسرائيلية، أعلن الجيش اللبناني مقتل أحد عسكرييه وإصابة خمسة آخرين في "اعتداء إسرائيلي مباشر على حاجز للجيش" على طريق القليلة في منطقة صور.

وقال مصدر عسكري، إن الغارة تشكل الاستهداف المباشر الأول لحاجز للجيش منذ بدء الحرب.

وكانت قيادة الجيش قد نعت في وقت سابق ثمانية عسكريين قُتلوا بنيران إسرائيلية في جنوب البلاد وشرقها منذ بدء الحرب، بينما كانوا خارج مراكز خدمتهم.

وأدّت الغارات الاسرائيلية على لبنان منذ بدء الحرب إلى استشهاد 1247 شخصا، بحسب آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة.

واستهدفت غارتان ضاحية بيروت الجنوبية، طالت إحداهما شقة في مبنى سكني في محلة بئر حسن، يستخدمها حزب الله كمكتب له، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصره وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بالغة، وفق ما أفاد مصدر أمني.

وتقع الشقة المستهدفة في حي سكني، يكتظ بالمحال والمؤسسات التجارية التي تضرر عدد منها، وفق ما شاهد صحافيون، مشيرا إلى فرض مسلحين تابعين لحزب الله طوقا أمنيا في المكان.

ونزح العدد الأكبر من سكان ضاحية بيروت الجنوبية، على وقع الغارات وإنذارات الإخلاء المتكررة منذ بدء الحرب بين حزب الله وإسرائيل في الثاني من آذار/ مارس والتي دفعت أكثر من مليون شخص خارج منازلهم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته أنه قضى في بيروت على "قادة بارزين بالوحدة المسؤولة عن التنسيق بين حزب الله" وفصائل فلسطينية في الشرق الأوسط.

وقال إنه قتل قائد الوحدة حمزة إبراهيم ركين إلى جانب "مسؤول العمليات" فيها وعنصر آخر.

"اشتباكات عنيفة"

ودان رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون "التعرض لقوات حفظ السلام العاملة في الجنوب"، في اتصال مع قائدها ديوداتو ابانيارا.

وعلى صعيد آخر، أكّد عون بحسب بيان صادر عن الرئاسة، أنه "يواصل القيام باتصالات دولية متعددة لدفع الأمور باتجاه تحقيق التفاوض مع إسرائيل".

إضافة إلى الغارات على أنحاء البلاد، تتوغل القوات الاسرائيلية داخل العديد من البلدات في جنوب لبنان. وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الأحد، أنه أوعز للجيش بالعمل على "توسيع المنطقة العازلة" في جنوب لبنان، من أجل "احتواء خطر أي هجوم (تشنه عناصر حزب الله) بشكل نهائي، ومنع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على الحدود".

ويواصل حزب الله من جهته تبنّي هجمات ضد مواقع وقوات إسرائيلية. وقال الإثنين إنه استهدف قاعدة "غليلوت" الاستخباراتية في ضواحي مدينة تل أبيب بهجوم صاروخي. وأعلن الحزب أنه فجر "عبوة ناسفة مضادة للأفراد" بقوّة إسرائيليّة قرب بلدة عيناتا حيث قال إنه خاض "اشتباكات عنيفة" مع قوة إسرائيلية هناك ودمر دبابة.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة في القتال في جنوب لبنان ليرتفع عدد جنوده القتلى هناك في الحرب الدائرة حاليا إلى ستة.