الاحتلال يقصف بلبنان وينذر بإخلاء بلدات جنوب نهر الزهراني

شنّ الجيش الإسرائيلي غارات على لبنان وأصدر إنذارات إخلاء جنوب الزهراني، فيما قُتل ضابط وثلاثة جنود باشتباك مع حزب الله الذي ردّ بهجمات صاروخية ومسيّرات، معلنا 40 عملية، مع ارتفاع الضحايا إلى 1247 شهيدا و3680 مصابا.

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غارات على مناطق متفرّقة في لبنان، فيما أصدر إنذار بإخلاء بلدات وقرى جنوب نهر الزهراني، فيما قُتل ضابط وثلاثة جنود من لواء "ناحال"، خلال اشتباك مع مقاتلين من حزب الله، مساء أمس الإثنين، في جنوبي لبنان.

وأطلق حزب الله قذائف صاروخية ومسيّرات صوب بلدات إسرائيلية، ومواقع، وتجمّعات لجيش الاحتلال داخل الأراضي اللبنانية، بحسب ما أعلن في بيانات منفصلة.

وأعلن حزب الله، تنفيذ 40 عملية بهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة استهدفت، الإثنين، بلدات، ومواقع وقواعد وتجمعات للجيش الإسرائيلي.

ووصلت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ اندلاعها يوم 2 آذار/ مارس الجاري، إلى ألف و247 شهيدا و3680 مصابا.

تغطية خاصّة ومتواصلة: