الجيش اللبناني يعيد انتشار قواته جنوبًا تحت ضغط التصعيد الإسرائيلي

إعادة تموضع وحدات الجيش اللبناني في الجنوب بعد محاصرتها وقطع إمداداتها بفعل التصعيد الإسرائيلي، مع تحذيرات من تداعيات التحريض الداخلي واستمرار الاستهداف دون تمييز.

أفاد الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، بأنه نفّذ عملية "إعادة تموضع وانتشار" لعدد من وحداته في المناطق الحدودية الجنوبية، وذلك في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية في تلك المناطق.

وأوضحت قيادة الجيش، في بيان، أن هذه الخطوة جاءت في أعقاب "تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان، ولا سيما في المناطق التي تشهد توغلًا معاديا في محيط البلدات الحدودية الجنوبية".

وبيّنت أن التطورات الميدانية الأخيرة أدّت إلى "محاصرة وحدات الجيش المنتشرة وعزلها وقطع خطوط إمدادها".

وأضاف البيان أن الجيش "نفذ عملية إعادة تموضع وانتشار شملت عددًا من هذه الوحدات"، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بمواقع انتشارها الجديدة.

وأكدت القيادة أن الجيش يواصل الوقوف إلى جانب السكان "وفق الإمكانات المتاحة"، لافتة إلى إبقاء عدد من العناصر العسكرية داخل تلك البلدات.

وفي السياق ذاته، ذكرت قيادة الجيش أن الاعتداءات الإسرائيلية لا تزال مستمرة "دون تمييز بين العسكريين والمدنيين في مختلف المناطق".

وحذّرت من "خطورة التحريض والتشكيك بدور المؤسسة العسكرية" عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل، معتبرة أن ذلك قد يؤدي إلى "انعكاسات سلبية على الأهالي وتوتر داخلي".

وشدّدت على أن المؤسسة العسكرية تبذل "أقصى جهودها للقيام بواجبها ضمن الإمكانات المتوافرة، في ظل ضغوط وتحديات كبيرة ناجمة عن الظروف الدقيقة الراهنة".

وكان الجيش اللبناني قد أعلن، الإثنين، مقتل أحد عناصره وإصابة خمسة آخرين، جراء غارة إسرائيلية استهدفت حاجزًا عسكريًا في جنوب البلاد.

وفي 2 آذار/ مارس الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق هجماتها على لبنان، في سياق التصعيد الإقليمي الذي تزامن مع بدء حربها على إيران في 28 شباط/ فبراير، والذي أسفر عن آلاف القتلى والجرحى.

وفي اليوم ذاته، أعلن حزب الله استهداف موقع عسكري إسرائيلي ردًا على الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وكذلك على خلفية اغتيال المرشد علي خامنئي.

وبالتوازي، بدأت إسرائيل تنفيذ موجة جديدة من الهجمات على لبنان، شملت غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في الجنوب والبقاع، إلى جانب عمليات توغل بري آخذة في التوسع جنوبي البلاد.