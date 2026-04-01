حزب الله يقصف تل أبيب وجنوبي إسرائيل برشقة صاروخية بعيدة المدى

قصف حزب الله مدينة تل أبيب وجنوبي إسرائيل بصاروخين بعيدي المدى، حيث سقط أحدهما بينما اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية الآخر.

أطلق حزب الله مساء، الأربعاء، رشقة صاروخية بعيدة المدى نحو وسط وجنوبي إسرائيل، دوت على إثرها صافرات الإنذار في تل أبيب وجنوبها وأسدود وعسقلان والمنطقة، وتحدثت تقارير إسرائيلية عن صاروخين بعيدي المدى جرى اعتراض أحدهما بينما سقط الآخر في منطقة مفتوحة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 1318 شخصا وإصابة 3935 آخرين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على البلاد إثر انضمام حزب الله إلى جانب إيران، وذلك بعدما أحصت استشهاد 50 شخصا وإصابة 185 آخرين في آخر 24 ساعة.

واستشهد 7 أشخاص وأُصيب نحو 30 آخرين، الأربعاء، من جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة الجناح في العاصمة اللبنانية بيروت، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية استهداف في المدينة قال إنها أسفرت عن اغتيال الحاج يوسف إسماعيل الهاشم، الذي وصفته بأنه قائد "جبهة الجنوب" في حزب الله، وذلك وفق بيان صادر عنه.

وادعى الجيش أن الهاشم يُعد المسؤول عن إدارة القتال في جنوب لبنان، وقاد إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة، كما تولى إعادة تأهيل قدرات الحزب، مشيرًا إلى أنه يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 40 عامًا، وأن استهدافه يشكل "ضربة لقدرات حزب الله" على مواصلة القتال.

