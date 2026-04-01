حزب الله يقصف تل أبيب وجنوبي إسرائيل برشقة صاروخية بعيدة المدى

حزب الله يعلن تنفيذ 60 عملية استهدفت مواقع وتجمعات وبلدات إسرائيلية الأربعاء
أعلن حزب الله تنفيذ 60 عملية استهدفت مواقع وتجمعات وبلدات إسرائيلية يوم الأربعاء، ومن بين ما أعلن عنه:
- استهدفنا مقر قيادة الفرقة 146 في جعتون بصلية صاروخيّة.
- استهدفنا عبوة شواظ بدبّابة ميركافا عند تلّة فريز في بلدة عيناتا ما أدّى إلى إعطابها.
- استهدفنا دبّابة ميركافا عند مرتفع جنيجل في بلدة القنطرة بصاروخ موجّه وشوهدت تحترق.
- استهدفنا دبّابة ميركافا قرب مدرسة القنطرة بصاروخ موجّه وشوهدت تحترق.
- استهدفنا تجمّعًا لجنود وآليّات الجيش الإسرائيليّ في مشروع الطيبة بقذائف المدفعيّة.
- استهدفنا تجمّعًا لجنود وآليّات الجيش الإسرائيليّ قرب ساحة القنطرة بقذائف المدفعيّة.
- استهدفنا تجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيليّ في ثكنة أفيفيم بصليةٍ صاروخيّة.
- استهدفنا تجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيليّ في محيط موقع المالكيّة بصليةٍ صاروخيّة.
- استهدفنا مربض مدفعيّة في وادي هونين مقابل بلدة مركبا الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.
- استهدفنا تجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيليّ في مستوطنة مسغاف عام بصليةٍ صاروخيّة.
- استهدفنا تجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيليّ في مستوطنة المطلّة بصليةٍ صاروخيّة.
- استهدفنا تجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيليّ في مستوطنة كفرغلعادي بصليةٍ صاروخيّة.
- استهدفنا تجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيليّ في موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال بصلية صاروخيّة.
- استهدفنا محطّة الاتصالات في ثكنة العليقة في الجولان السوريّ المحتلّ بصلية صاروخيّة.
- استهدفنا تجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيليّ في ملعب مدرسة دير سريان بمسيّرة انقضاضيّة.
- استهدفنا تجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بصلية صاروخيّة.
- استهدفنا تجمّعًا لجنود وآليّات الجيش الإسرائيليّ في مستوطنة شوميرا بقذائف المدفعيّة.
- استهدفنا تجمّعات لجنود الجيش الإسرائيليّ في بلدة القوزح بصليات صاروخيّة.
- استهدفنا تجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيليّ في ساحة بلدة القنطرة بقذائف المدفعيّة.
- استهدفنا دبّابة ميركافا في تلّة الصلعة في بلدة القنطرة بصاروخ موجّه وشوهدت تحترق.
- تصدينا لطائرة حربيّة إسرائيليّة في أجواء بلدة بفلاي وجوارها بصاروخ أرض - جوّ.
- استهدفنا موقع معيان باروخ المحتلّة بصلية صاروخيّة.
- استهدفنا دبّابة ميركافا عند تلّة فريز في بلدة عيناتا بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقنا إصابة مباشرة.
- أسقطنا طائرة مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيليّ من نوع "هرمز 450 - زیك" في أجواء بلدة عيناتا بصاروخ أرض جوّ.
- استهدفنا مربض مدفعيّة مستحدث للجيش الإسرائيليّ في بلدة ربّ ثلاثين بصلية صاروخيّة.
- استهدفنا تجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيليّ في بلدة العديسة بصلية صاروخيّة.
- استهدفنا موقع الهدنة المستحدث في بلدة مركبا الحدوديّة بصلية صاروخيّة.
- استهدفنا تجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيليّ قرب الخزّان في بلدة القنطرة بقذائف المدفعيّة.
- استهدفنا مروحيّة إسرائيليّة في أجواء بلدة يارون بصاروخَي أرض - جوّ وحقّقوا إصابة مؤكّدة.
- تصدينا لطائرة حربيّة إسرائيليّة في أجواء بلدة جويّا بصاروخ أرض - جوّ.
- استهدفنا تجمّعًا لجنود وآليّات الجيش الإسرائيليّ في بلدة القوزح بصلية صاروخيّة.
- استهدفنا نهريا بصلية صاروخيّة.
- استهدفنا مستوطنة كابري بصلية صاروخيّة.