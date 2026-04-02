العراق يعلن تصدير النفط عبر سورية بعد تراجع صادراته بنسبة 70% بسبب إغلاق مضيق هرمز

أعلن الجانب العراقي أنه سيستأنف تصدير النفط عبر الأراضي السورية عبر صهاريج، يؤمّن الجانب السوري وصولها إلى مصفاة بانياس قبل إيصالها إلى ناقلات النفط وتصديرها عبر البحر الأبيض المتوسط.

أعلن العراق مباشرته تصدير النفط بصهاريج عبر سورية، فيما لا يزال الجزء الأكبر من صادراته معطلًّا بسبب إغلاق مضيق هرمز على وقع الحرب المستمرّة، وتمثّل مبيعات النفط أكثر من 90% من إيرادات العراق، وقد تراجعت بنسبة 70% منذ بدء الحرب على إيران بسبب إغلاق مضيق هرمز.

وكان العراق العضو في منظمة "أوبك"، يصدّر ما معدّله 3.5 مليون برميل يوميًّا قبل الحرب التي بدأت في 28 شباط/ فبراير. وكان معظم هذا الإنتاج يُصدّر عبر موانئ محافظة البصرة الجنوبية المطلّة على الخليج.

ومع تعطّل حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي مرّ منه خُمس الإمدادات العالمية من النفط الخام والغاز الطبيعي المُسال قبل الحرب، توقفت صادرات العراق عبر المضيق وبدأت خزانات النفط تمتلئ بسرعة، ما أرغم السلطات على وقف الإنتاج إلى حد كبير، والبحث عن طرق بديلة للتصدير.

وأعلن العراق قبل أكثر من أسبوعين استئناف تصدير جزء من صادراته، بما يصل إلى 250 ألف برميل يوميًّا، عبر أنبوب نفط إقليم كردستان الذي يصل إلى ميناء جيهان التركي.

وأعلنت وزارة النفط العراقية في بيان مقتضب، أنّه "من أجل دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الإيرادات المالية لخزينة الدولة؛ باشرت وزارة النفط بعمليات التصدير بالحوضيات لمادة النفط الأسود عبر الجارة سورية".

وأكدت أن "الجانب السوري سيقوم بتأمين وصول الكميات في الأراضي السورية إلى منافذ التصدير"، لافتة إلى أن "عمليات التصدير ستجري بوتيرة متصاعدة".

وأشار مسؤول في قطاع النفط العراقي، إلى أن "عدد الحوضيّات المحملة بمادة النفط الأسود" التي وصلت حتى الآن إلى "مصفاة بانياس" السورية، هي "178 صهريجًا من أصل 299 ستصل تباعًا".

وأكّد مدير إدارة الاتصال المؤسساتي في الشركة السورية للبترول، صفوان شيخ أحمد، أن "299 صهريجًا تدخل على دفعات من دولة العراق الشقيقة إلى الأراضي السورية".

وقال إن "الشحنة الأولى دخلت من معبر التنف الحدودي... وستقوم الصهاريج بالتفريغ في مصب بانياس النفطي، ليتم نقلها إلى ناقلات نفط ثم تصديرها".

إيرادات النفط العراقي تراجعت بأكثر من 70% في آذار/ مارس بسبب الحرب

وكان العراق قد أعلن، الخميس، أن إيراداته من صادرات النفط في آذار/ مارس تراجعت بأكثر من 70% مقارنة بإيرادات شباط/ فبراير، قبل بدء الحرب التي شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وتعطُّل حركة الملاحة في مضيق هرمز، وتوقّف الجزء الأكبر من صادراته النفطية.

وقال مدير عام شركة تسويق النفط العراقية، "سومو"، علي نزار، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية، إن "إجمالي حجم الكميات المصدرة من نفط خام البصرة بنوعَيه، ونفط إقليم كردستان وكركوك، كان بحدود 18 مليون برميل خلال الشهر الثالث كاملًا، مع تحقيق عائدات قاربت 28% خلال الشهر ذاته، مقارنة بالعائدات النفطية لشهر شباط".

وشرح الخبير النفطي العراقي، عاصم جهاد، أن "التصدير بالصهاريج عبر سورية كلفته عالية جدًّا، ويؤمّن فقط تصدير 5 مليون برميل من النفط الأسود شهريًّا".