دول إسلامية تحذر من قانون إعدام الأسرى: "يهدد الاستقرار الإقليمي"

أدانت دول إسلامية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية، محذّرة من طابعه التمييزي وتداعياته على تصعيد التوتر وتقويض الاستقرار الإقليمي، في ظل انتقادات دولية مقابل دعم أميركي لحق إسرائيل في سن قوانينها.

أعربت مجموعة من الدول الإسلامية، من بينها مصر والسعودية وتركيا وإندونيسيا، اليوم الخميس، عن إدانتها لمصادقة الكنيست على قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن هذه الخطوة تنطوي على تداعيات خطيرة تمس الاستقرار الإقليمي.

وجاء هذا الموقف في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وإندونيسيا والأردن وباكستان، حيث شددوا على أن التشريع الجديد يمثل "تصعيدًا خطيرًا"، خصوصًا في ظل طابعه التمييزي عند تطبيقه على الأسرى الفلسطينيين دون غيرهم.

وأشار البيان إلى أن هذا القانون من شأنه أن يغذي حالة التوتر القائمة، ويدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، في ظل السياق السياسي والأمني القائم.

وبحسب الصيغة التي أقرها الكنيست في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، فإن القانون ينص على فرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد بحق كل من يتسبب عمدًا في قتل شخص آخر بهدف الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنية المساس بوجود دولة إسرائيل.

غير أن تطبيق هذا القانون في الضفة الغربية، الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، يأخذ منحى مختلفًا، إذ يُعتبر الحكم بالإعدام هو الخيار الافتراضي في حال صنّف القضاء العسكري الإسرائيلي عملية القتل كـ"عمل إرهابي".

وفي هذا الإطار، يتيح القانون فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين في حال قتلهم إسرائيليين، بينما لا ينطبق ذلك في الاتجاه المعاكس، إذ لا يمكن تطبيق العقوبة ذاتها على إسرائيلي يقتل فلسطينيًا.

وقد أثار القانون انتقادات من جهات دولية، من بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، في حين أعلنت الولايات المتحدة دعمها لما وصفته بـ"الحق السيادي لإسرائيل في سن قوانينها الخاصة".

وحذر الوزراء في بيانهم من أن السياسات الإسرائيلية المتواصلة تسهم في تكريس واقع يشبه نظام الفصل العنصري، وتقوم على خطاب إقصائي ينكر الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في الوجود على أرضه.

ويأتي ذلك في ظل واقع قانوني مزدوج في الضفة الغربية، حيث يخضع الفلسطينيون للمحاكم العسكرية الإسرائيلية، في حين يُحاكم المستوطنون الإسرائيليون أمام القضاء المدني.

كما ينص القانون على إمكانية تنفيذ حكم الإعدام خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا من صدور الحكم النهائي، مع إمكانية تأجيل التنفيذ لفترة تصل إلى 180 يومًا.