سلّام يحذر من خطط إسرائيلية لتوسيع احتلال الأراضي اللبنانية

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يحذر من أن إسرائيل تخطط لتوسيع احتلال الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن القرار بشأن الحرب والسلم يبقى حصراً بيد الدولة، ومشدداً على ضرورة حشد الدعم العربي والدولي لوقف الاعتداءات.

حذّر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الخميس، من أن التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان يتجاوز العمليات العسكرية، ليشمل مساعي لتوسيع السيطرة على أراضٍ لبنانية، وفرض مناطق عازلة، إضافة إلى تهجير السكان.

وأكد سلام، عقب جلسة لمجلس الوزراء في بيروت، أن حكومته ستواصل تحركاتها السياسية والدبلوماسية لوقف الحرب، مع تكثيف الجهود لحشد دعم عربي ودولي في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة. وشدد على أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى بيد الدولة اللبنانية حصراً.

وأشار إلى أن التصريحات والممارسات الإسرائيلية تعكس أهدافاً أبعد، تتضمن توسيع الاحتلال وطرح أفكار "أحزمة أمنية"، إلى جانب موجات نزوح واسعة تجاوزت المليون لبناني. واعتبر أن لبنان يواجه حرباً مفتوحة النتائج، ما يستدعي تعزيز العمل الدبلوماسي لوقف الانتهاكات وحماية السيادة.

كما دعا إلى تعزيز التضامن الداخلي، وتجنب الانقسامات والخطابات التحريضية، بالتوازي مع دعم قدرات الدولة للاستجابة لأزمة النازحين.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري متواصل منذ مطلع مارس، خلّف آلاف الضحايا والجرحى، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، بينما لا تزال مناطق في جنوب لبنان تحت السيطرة الإسرائيلية منذ فترات متفاوتة.