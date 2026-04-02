مصابان في البعنة جرّاء سقوط صاروخ وغارات إسرائيلية على لبنان

أُصيب شخصان بجروح طفيفة وحالات هلع بالبعنة إثر صاروخ من لبنان استهدف كرمئيل. الجيش الإسرائيلي كثّف غاراته موقِعا شهداء وجرحى بلبنان، بينما صعّد حزب الله هجماته بالصواريخ والمسيّرات، مع إنذارات واسعة وحرائق شمال إسرائيل.

من موقع سقوط صاروخ أُطلق من لبنان، في بلدة البعنة ("عرب 48")

أُصيب شخصان بجراح طفيفة فيما عانى آخرون من حالات هلع في بلدة البعنة بمنطقة الشاغور، جرّاء سقوط قذيفة صاروخية، أُطلقت من لبنان، كانت تستهدف كرمئيل، القريبة، مساء الخميس، فيما استشهد وأُصيب لبنانيون بقصف وغارات شنّها جيش الاحتلال الإسرائيليّ.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات عديدة في لبنان، حيث يتواصل العدوان بوتيرة متصاعدة منذ 2 آذار/ مارس الماضي، في ظل تصريحات إسرائيلية تتحدث عن توسيع المنطقة العازلة وهدم بلدات في الجنوب.

- خاصّ بـ"عرب 48" pic.twitter.com/0UHLuTRqPL — موقع عرب 48 (@arab48website) April 2, 2026

في المقابل، كثّف حزب الله هجماته باتجاه الجبهة الشمالية، عبر إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو بلدات ومستوطنات إسرائيلية، حيث دوت صافرات الإنذار في مناطق واسعة شملت حيفا وتل أبيب ومحيطهما، فيما أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية باندلاع حريق في منطقة مفتوحة في نهاريا عقب محاولة اعتراض طائرة مسيّرة.

تغطية خاصة ومتواصلة: