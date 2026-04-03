حزب الله يعلن تنفيذ أربع هجمات جديدة ضد أهداف إسرائيلية

أعلن حزب الله، الجمعة، شن أربع هجمات على مستوطنات وقوات إسرائيلية، ضمن ما وصفه بـ"الرد على العدوان الإسرائيلي"، ليصل إجمالي هجماته منذ 2 آذار إلى 1254. وشملت العمليات استهداف تجمعات عسكرية شمالي إسرائيل وتفجير عبوة ناسفة في الجنوب اللبناني.

أعلن حزب الله، صباح اليوم الجمعة، عن تنفيذ أربع هجمات ضد مستوطنات وقوات إسرائيلية، فيما وصفه الحزب بأنه "رد على العدوان الإسرائيلي". وبحسب إحصاء وكالة الأناضول، يرتفع بذلك عدد هجمات الحزب منذ 2 آذار/ مارس الماضي إلى 1254 حتى الساعة 04:00 ت. غ الجمعة.

وفي تفاصيل العمليات، قال الحزب إنه استهدف تجمعًا للجنود الإسرائيليين في موقع "هضبة العجل" شمال مستوطنة "كفار يوفال" عبر صلية صاروخية، إضافة إلى هجومين آخرين بالصواريخ على تجمعات عسكرية في مستوطنتي "ديشون" و"المالكية" شمالي إسرائيل.

وفي الجنوب اللبناني، أعلن الحزب عن تفجير عبوة ناسفة استهدفت قوة إسرائيلية في منطقة "دير حنا" ببلدة البياضة، مشيرًا إلى "تحقيق إصابات مؤكدة".

وتفرض إسرائيل رقابة مشددة على وسائل الإعلام، بما يشمل حظر نشر صور أو معلومات تتعلق بالخسائر أو المواقع المستهدفة، وتبقي نتائج هجمات الحزب تحت طائلة السرية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ 2 آذار/ مارس الماضي، الذي أسفر عن مقتل 1345 شخصًا وإصابة أكثر من 4 آلاف، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق السلطات اللبنانية.

وتعتبر هذه الحملة جزءًا من التداعيات المستمرة للحرب التي تشنها إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة على إيران، حليفة حزب الله، منذ 28 شباط/ فبراير الماضي، والتي أودت بحياة مئات الأشخاص، بينهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وتواصل إسرائيل احتلال مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وبعضها منذ الحرب الأخيرة بين تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وتشرين الثاني/ نوفمبر 2024.