حزب الله يطلق رشقات صاروخية نحو الشمال وحيفا وغارات إسرائيلية على بيروت

استشهد 1368 شخصا وأصيب أكثر من 4 آلاف آخرين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان، فيما أطلق حزب الله رشقات صاروخية بينها صواريخ أرض - أرض نحو حيفا وشمالي إسرائيل.

نفذ الطيران الإسرائيلي غارات على العاصمة اللبنانية بيروت قال إنها استهدفت "بنى تحتية إرهابية"، فيما أطلق حزب الله رشقات صاروخية بينها صواريخ أرض - أرض نحو بلدات ومواقع في شمال إسرائيل، دوت على إثرها صافرات الإنذار في بلدات ومناطق واسعة بينها حيفا والمنطقة، وتحدثت تقارير صحافية إسرائيلية عن إطلاق نحو 10 قذائف وصواريخ أرض - أرض، التي اعترض عدد منها وسقطت أخرى في مناطق مفتوحة.

واستشهد عدد من اللبنانيين جراء غارات إسرائيلية على عدة مناطق بلبنان بينها البقاع شرقي البلاد، وأحصت وزارة الصحة في البلاد استشهاد 1368 شخصا وإصابة أكثر من 4 آلاف آخرين منذ بدء الحرب الإسرائيلية إثر انضمام حزب الله إلى جانب إيران في 2 آذار/ مارس الجاري.

وأصيب مبنى بشكل مباشر في "غيشر هزيف" قرب نهريا في منطقة الجليل الغربي، إثر رشقة صاروخية أطلقت من لبنان، ما أدى إلى اندلاع حريق ووقوع أضرار في الممتلكات. وفي بلدة "يعارا" قرب شلومي في المنطقة نفسها، أصابت طائرة مسيّرة مكتبا خارجيا داخل البلدة، ما أدى إلى اندلاع حريق في المبنى.

وقالت السفارة الأميركية في لبنان، الجمعة، إن إيران وحلفاءها قد يستهدفون جامعات في البلاد. وجاء في تحذير أمني للسفارة لم يشر إلى مؤسسات محددة أن "إيران والميليشيات المتحالفة معها قد تعتزم استهداف جامعات في لبنان"، وذلك بعد أيام من تهديد الحرس الثوري الإيراني باستهداف جامعات أميركية في الشرق الأوسط، إثر إعلانه أن غارات أميركية إسرائيلية دمرت جامعتين إيرانيتين.

