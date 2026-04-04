حصيلة: 5819 صاروخًا ومسيرة على 7 دول عربية

تقول طهران إنها لا تستهدف دولاً بعينها بل "قواعد ومصالح أميركية"، غير أن بعض هذه الهجمات أسفر عن سقوط ضحايا، قتلى وجرحى، وألحق أضرارا بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبان مختلفة.

استهدفت إيران 7 دول عربية معظمها خليجية، بما لا يقل عن 5 آلاف و819 صاروخًا وطائرة مسيرة، إضافة إلى هجوم بمقاتلتين خلال 35 يومًا من ردها على الحرب الأميركية الإسرائيلية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

تلك الأرقام تأتي وفق رصد وإحصاء نشر في تقرير لوكالة "الأناضول"، اليوم السبت، وقال إنه "استنادًا إلى بيانات وإحصائيات رسمية من الإمارات والكويت والبحرين وقطر والسعودية والأردن وسلطنة عمان، حتى الساعة العاشرة مساء الجمعة.

الهجمات التي تشنها إيران منذ 28 شباط/فبراير الماضي، تأتي في إطار ما تصفه بأنه رد على عدوان أميركي إسرائيلي متواصل عليها منذ ذلك اليوم.

وتقول طهران إنها لا تستهدف دولاً بعينها، بل "قواعد ومصالح أميركية"، غير أن بعض هذه الهجمات أسفر عن سقوط ضحايا، قتلى وجرحى، وألحق أضرارًا بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبان مختلفة.

وتعد الإمارات الأكثر تعرضًا للهجمات، تليها الكويت، ثم السعودية، ثم البحرين وقطر والأردن، فيما كانت سلطنة عمان الأقل استهدافًا، وفق رصد التقرير لعدد الصواريخ والمسيرات معًا.

يذكر أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أوضح، خلال تصريحات متلفزة في 26 آذار/ الماضي، أن حصيلة "العدوان الإيراني على دول الخليج تجاوزت 5 آلاف صاروخ ومسيرة بما يمثل 85 بالمئة من إجمالي الصواريخ المُطلقة من إيران خلال هذه الحرب".

وهذا الإحصاء يعني أن 15 بالمئة فقط من الهجمات الإيرانية وجهت نحو إسرائيل.

الإمارات: 498 صاروخًا و2085 مسيرة

وزارة الدفاع الإماراتية، أعلنت، في بيان الجمعة، أنه "منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تم اعتراض 475 صاروخًا باليستيًا، و23 صاروخًا جوالا (كروز)، و2085 مسيرة".

الكويت: 328 صاروخًا و690 مسيرة

أفاد الجيش الكويتي، في بيان الجمعة، بأنه "منذ بدء العدوان الإيراني الآثم بتاريخ 28 فبراير 2026، بلغ إجمالي ما تم رصده من التهديدات الجوية المعادية 319 صاروخًا باليستيًا، و9 صواريخ جوالة (كروز)، و690 طائرة مسيّرة".

السعودية: 87 صاروخًا و883 مسيرة

لم تعلن السعودية حصيلة محدثة لهجمات طهران حتى مساء الجمعة، لكن بحسب تقرير "الأناضول" ورصده لبيانات وزارة الدفاع وإحصاء يومي لقناة "الإخبارية" الرسمية، تم التصدي لـ87 صاروخًا، و883 مسيرة على الأقل.

البحرين: 188 صاروخا و445 مسيرة

أعلنت قوة دفاع البحرين، في بيان الجمعة، اعتراض وتدمير 188 صاروخا و445 مسيرة، منذ بدء الهجمات الإيرانية.

قطر: 216 صاروخًا و102 مسيرة ومقاتلتان

لم تعلن قطر حصيلة محدثة لهجمات طهران حتى مساء الجمعة، لكن بحسب رصد "الأناضول" لبيانات وزارة الدفاع، تم التصدي لـ216 صاروخًا و102 مسيّرة على الأقل ومقاتلتين،

الأردن: 278 صاروخًا ومسيرة

وفق بيانات الجيش الأردني، بحسب التقرير، بلغت الحصيلة 278 صاروخًا ومسيرة منذ بدء هجمات إيران،

سلطنة عمان: 19 مسيرة

لم تصدر مسقط حصيلة إجمالية للهجمات حتى مساء الجمعة، لكن بيانات نشرتها وكالة الأنباء العمانية أفادت بتعرض السلطنة لهجمات مباشرة بـ19 مسيرة على الأقل.