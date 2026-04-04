هجمات تستهدف 3 دول خليجية وشظايا تصيب شركة "أوراكل" بدبي

تعرضت 3 دول خليجية لهجمات جوية، فجر السبت، مع دخول الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران يومها الـ36.

الإمارات

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي الإمارات، في بيان، إنه "تم التعامل مع حادث بسيط ناتج عن سقوط شظايا على واجهة مبنى شركة أوراكل في مدينة دبي للإنترنت، نتيجة اعتراض جوي ناجح، دون تسجيل إصابات".

وفي وقت سابق، قال مكتب دبي الإعلامي، إنه "تم التعامل مع حادث ناتج عن سقوط شظايا إثر اعتراض جوي ناجح على واجهة أحد المباني في منطقة المارينا، دون وقوع حريق أو تسجيل أي إصابات".

البحرين

وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية، في بيانين لها، انطلاق صفارات الإنذار مرتين منذ فجر السبت، عند الساعة 03:30 و04:17 بالتوقيت المحلي (-3 ت.غ).

ودعت الوزارة في بياناتها المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن، دون تقديم تفاصيل أخرى. وعادة ما يكون إطلاق صفارات الإنذار مترافقا مع رصد هجمات.

السعودية

وأعلن الدفاع المدني السعودي، في بيان، إنه "تم إطلاق الإنذار المبكر في المنطقة الشرقية" للبلاد، دون مزيد من التفاصيل.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 شباط/ فبراير الماضي، حربا على إيران أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى الإيرانيين، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران مصالح وقواعد عسكرية أميركية في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى.