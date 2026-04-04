1422 شهيدا في لبنان ومقتل جندي إسرائيلي وإصابة خطيرة لآخر بنيران صديقة

استشهد 1422 لبنانيا على الأقل وأصيب 4294 آخرين جراء الحرب الإسرائيلية التي اندلعت عقب انضمام حزب الله إلى جانب إيران في 2 آذار/ مارس، فيما قتل جندي إسرائيلي وأصيب آخر بجراح خطيرة بنيران صديقة أثناء توغل قوة من وحدة "الكوماندوز" إلى بلدة شبعا قرب الحدود في جنوب لبنان.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويستدل من تفاصيل مقتل وإصابة الجنديين الإسرائيليين، أن قوة توغلت إلى قرية شبعا في مزارع شبعا قرب الحدود عند الساعة الثالثة من فجر السبت لاعتقال "مطلوب" كان يعمل على تزويد حزب الله بمعلومات عن قوات الجيش في المنطقة، إذ طوقت القوة أحد المباني وفي الأثناء رصد أحد الجنود فرار أشخاص مشبوهين من المكان، إذ قام بإطلاق النار عليهم ليتبين أن الحديث يدور عن جنديين من القوة نفسها، فيما جرى اعتقال المواطن اللبناني.

يأتي ذلك في وقت تتواصل هجمات حزب الله نحو تجمعات ومواقع حدودية وبلدات إسرائيلية عند الحدود وأخرى في الشمال، برشقات صاروخية وطائرات مسيّرة. وفي وقت سابق السبت سقطت قذيفة صاروخية في مدينة كريات شمونة من دون أن يسبق ذلك تفعيل صافرات الإنذار، ولاحقا أقر الجيش الإسرائيلي بأن الحديث يدور عن "خلل تقني موضعي، أدى إلى عدم رصد إطلاق (القذيفة)، ولذلك لم يتم تفعيل صافرات الإنذار"؛ استنادا إلى تحقيق أولي أجراه.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء، السبت، الإبقاء على القيود المفروضة على تعليمات الجبهة الداخلية من دون تغيير، وتمديدها لغاية يوم الإثنين المقبل الساعة الثامنة مساء؛ فيما من المقرر أن ينعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) مساء الأحد.

تغطية خاصة ومتواصلة: