شهداء باستهداف شقة سكنية شرق بيروت ومسيّرة لحزب الله تصيب مبنى قرب عكا

استشهد 3 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف شقة بمجمع سكني في عين سعادة قرب بيروت، بينما وقعت إصابات أخرى في مواقع متفرقة جنوب لبنان، وسط غارات واسعة استهدفت الضاحية الجنوبية ومناطق لبنانية عدة.

استشهد 3 أشخاص بقصف إسرائيلي استهدف شقة داخل مجمّع سكنيّ في منطقة عين سعادة، الواقعة على تلة مشرفة على بيروت، وفق ما أكدت وكالة الأنباء اللبنانية، مساء الأحد، بالإضافة إلى استشهاد وإصابة آخرين بمواقع متفرقة أغار عليها جيش الاحتلال، جنوبيّ لبنان، في اليوم ذاته.

وأعلن حزب الله، في بيانات متلاحقة، استهداف بارجة حربية إسرائيلية قبالة السواحل اللبنانية، إلى جانب بلدات إسرائيلية، وتجمعات لجنود وآليات للجيش الإسرائيلي في بلدات عديدة بلبنان.

وشهدت مناطق لبنانية واسعة سلسلة غارات عنيفة، بعضها استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أوقع شهداء ومصابين.

