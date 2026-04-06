تصاعد الهجمات الإيرانية على 7 دول عربية خلال 37 يوما بأكثر من 6 آلاف صاروخ ومسيّرة

إيران تشن أكثر من 6 آلاف هجوم صاروخي ومسيّرة على 7 دول عربية خلال 37 يوماً، وتستهدف غالبية دول الخليج بينما سلطنة عمان الأقل تضرراً، وفق بيانات رسمية.

طائرة إماراتية تهبط بينما يتصاعد الدخان من حريق قرب مطار دبي بعد حادث طائرة مسيّرة في 16 آذار 2026 (Getty Images)

أظهرت حصيلة إحصائية أن إيران شنت خلال 37 يوما هجمات واسعة على سبع دول عربية، مستخدمة ما لا يقل عن 6063 صاروخا وطائرة مسيّرة، إضافة إلى هجوم جوي بمقاتلتين، وفق بيانات رسمية مجمّعة.

وتقول طهران إن عملياتها تأتي ردا على الحرب الأميركية الإسرائيلية المستمرة منذ أواخر شباط/ فبراير، فيما تؤكد دول عربية أن هذه الهجمات طالت أراضيها وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية وأسفرت عن سقوط ضحايا.

وبحسب البيانات، تصدرت الإمارات قائمة الدول الأكثر تعرضا للهجمات، تلتها الكويت ثم السعودية والبحرين وقطر والأردن، في حين كانت سلطنة عمان الأقل استهدافا.

وتوزعت الهجمات بين مئات الصواريخ الباليستية والمجنحة وآلاف الطائرات المسيّرة، حيث أعلنت عدة دول اعتراض معظم هذه التهديدات، مع تسجيل أضرار متفاوتة.

وفي السياق، أشار مسؤول خليجي إلى أن غالبية الهجمات الإيرانية خلال الفترة المذكورة وُجهت نحو دول الخليج، مقابل نسبة أقل استهدفت إسرائيل، وسط دعوات إقليمية متكررة لوقف التصعيد وتجنب اتساع رقعة النزاع.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستة بلدان هي: السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.

الإمارات: 531 صاروخا و2191 مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع، في بيان الأحد، أنه منذ بدء "الاعتداءات الإيرانية السافرة" تم اعتراض 507 صواريخ باليستية و24 صاروخا جوالا (كروز) و2191 مسيرة.

الكويت: 349 صاروخا و740 مسيرة

أفاد الجيش، عبر بيان الأحد، بأنه منذ بدء "العدوان الإيراني الآثم" بلغ إجمالي ما تم رصده من التهديدات الجوية "المعادية" 336 صاروخا باليستيا و13 صاروخا جوالا و740 طائرة مسيّرة.

السعودية: 88 صاروخا و883 مسيرة

لم تعلن الرياض حصيلة محدثة لهجمات طهران حتى مساء الأحد، لكن بحسب رصد الأناضول لبيانات وزارة الدفاع وإحصاء يومي لقناة "الإخبارية" الرسمية، تم "التصدي" لما لا يقل عن 88 صاروخا و883 مسيرة.

البحرين: 188 صاروخا و466 مسيرة

أعلنت قوة دفاع البحرين، في بيان الأحد، "اعتراض وتدمير" 188 صاروخا و466 مسيرة، منذ بدء "الهجمات الإيرانية".

قطر: 218 صاروخا و105 مسيرات ومقاتلتان

لم تعلن الدوحة حصيلة محدثة لهجمات طهران حتى مساء الأحد، لكن بحسب رصد الأناضول لبيانات وزارة الدفاع، تم "التصدي" لما لا يقل عن 218 صاروخا و105 مسيّرات.

الأردن: 285 صاروخا ومسيرة

وفقا لرصد الأناضول لبيانات الجيش الأردني حتى مساء الأحد، تعرضت البلاد لهجمات من إيران بـ285 صاروخا ومسيرة منذ بدء الحرب.

سلطنة عمان: 19 مسيرة

حتى مساء الأحد، لم تصدر مسقط حصيلة إجمالية للهجمات، لكنها تعرضت لهجمات بما لا يقل عن 19 مسيرة، بحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية.