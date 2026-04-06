شهداء بغارات على لبنان وحزب الله يعلن استهداف بلدات بالجليل الغربي

أغار الطيران الإسرائيلي على بيروت ومناطق وبلدات عديدة في لبنان، ما أسفر عن عدد من الشهداء وعشرات الجرحى، فيما أعلن حزب الله مهاجمة عدة بلدات في الجليل الغربي.

استشهد عدد من اللبنانيين وأصيب العشرات خلال ساعات الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، جراء غارات إسرائيلية، في وقت تواصل إسرائيل إنذاراتها لبلدات في الجنوب والبقاع وأحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت، وإجبارها السكان على النزوح قسريا.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية صباح اليوم عن استشهاد 5 أشخاص بينهم طفلة (15 عاما) واثنان من الجنسية السودانية، وإصابة 52 آخرين بينهم 8 أطفال، جراء غارة إسرائيلية على منطقة الجناح في الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما استشهد رجل وزوجته وإصابة طفليهما (9 و15 عاما) في غارة أخرى على مركبة في تول قضاء النبطية جنوبي البلاد، بالإضافة إلى وقوع أعداد من الشهداء والجرحى بغارات أخرى على عدة بلدات بينها برج رحال وعبا التي استشهد فيها رئيس البلدية وشرطي من البلدية وشخصين آخرين.

وأوردت الوكالة اللبنانية، أن 4 أشخاص استشهدوا صباح اليوم من جراء صاروخ موجه استهدف سيارة عند دوار كفررمان – النبطية. وتعرض محيط مستشفى غندور في النبطية الفوقا لغارة من مسيّرة إسرائيلية أدت إلى سقوط شهيد. واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة مشغرة في البقاع الغربي فجر اليوم، ما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة 5 آخرين.

قال الجيش الإسرائيلي في بيان صباح اليوم، الإثنين، إنه هاجم في الأيام الأخيرة مبان وبنى تحتية مدنية في عدة مناطق في لبنان، بادعاء احتوائها على منصات إطلاق قذائف ومخازن وسائل قتالية، كما ادعى أنه اتخذ خطوات من أجل التقليل من إصابة المدنيين، بواسطة استخدام ذخيرة دقيقة ورصد جوي ومعلومات استخباراتية إضافية.

وأعلن حزب الله منذ فجر اليوم استهداف بلدات "ليمان" و"شلومي" ونهريا وحرفيش في الجليل الغربي بصليات صاروخية، وقبلها أعلن عن تنفيذ 31 عملية الأحد، استهدفت مواقع وتجمعات وبلدات إسرائيلية في جنوب لبنان وعند الحدود وفي عدة مناطق إسرائيلية.

