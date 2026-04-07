العراق: 3 قتلى مدنيين جراء "صواريخ من الكويت" وكتائب حزب الله تفرج عن صحافية أميركية

أفرجت كتائب حزب الله العراقية عن صحافية أميركية بعد أسبوع من اختطافها، فيما قتل 3 مدنيين في البصرة جراء "صواريخ انطلقت من الكويت"؛ بحسب مسؤول أمني في البلاد.

قُتل ثلاثة مدنيين على الأقلّ، الثلاثاء، في قصف طال منزلا في محافظة البصرة المحاذية للحدود مع الكويت في جنوب العراق، حسبما قال مسؤولان محلي وأمني. فيما أعلنت كتائب حزب الله العراقية الإفراج عن صحافية أميركية بعد أسبوع من اختطافها.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال عضو مجلس محافظة البصرة ثائر الصالحي في رسالة صوتية من مكان القصف "تعرّض أحد بيوت (مدينة) خور الزبير لقصف قال شهود عيان إنه بطائرة"، مضيفا "الجيران يقولون إن البيت يسكنه خمسة أشخاص هم ثلاثة رجال وطفل وامرأة، لكن حتى الآن تم انتشال ثلاث جثث فقط". وأكّد أن فرق الدفاع المدني "تواصل جهودها" للبحث في الأنقاض.

من جهته، تحدث مسؤول أمني عن "انطلاق صواريخ من الجانب الكويتي"، مؤكدا "إصابة منزل في خور الزبير واستشهاد ثلاثة مواطنين".

وأعلنت كتائب حزب الله في العراق، الإفراج عن الصحافية الأميركية شيلي كيتلسون، وقالت إنه يتعين عليها مغادرة البلاد فورا.

وقال المسؤول الأمني في الكتائب "أبو مجاهد العساف" في بيان مقتضب "تقديرا للمواقف الوطنية لرئيس الوزراء المنتهية ولايته، قررنا إطلاق سراح المتهمة الأميركية شيلي كيتلسون، على أن تغادر البلاد فورا".

وأضاف أن "هذه المبادرة لن تتكرر مرة أخرى في قادم الأيام، فنحن في حالة حرب" شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، و"في مثل هذه الحالات تسقط الكثير من الاعتبارات".