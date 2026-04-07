قطر تحذر من اقتراب المنطقة من وضع "لا يمكن السيطرة عليه" في ظل تواصل الحرب

حذّرت قطر من أن الحرب على إيران تتجه نحو "وضع خارج السيطرة" مع تهديد ترامب بتدمير البنى التحتية الإيرانية، محذرة من تداعيات أمنية وغذائية وبيئية، فيما تستمر الضربات الإيرانية ضد منشآت خليجية حيوية.

حذّرت قطر، اليوم الثلاثاء، من أن المنطقة تقترب من وضع "لا يمكن السيطرة عليه" مع تواصل الحرب على إيران للشهر الثاني، وتهديد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتدمير كل البنى التحتية المدنية في إيران، ما لم توقع اتفاقا.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، خلال إحاطة صحافية في الدوحة: "حذّرنا منذ العام 2023 من أن التصعيد، إذا تُرك بدون رادع، سيقودنا إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه، ونحن على وشك الوصول إلى هذه النقطة".

وأضاف "لهذا نحث كل الأطراف على إيجاد حل، وإيجاد طريقة لإنهاء هذه الحرب قبل فوات الأوان".

وأشار الأنصاري إلى أن قطر تواجه أخطارا تتعلق بالأمن الغذائي والمائي والبيئي.

وقال "لا نزال على أعتاب هذه التحديات، ونأمل أن نبقى كذلك، وأن نتمكن من العودة إلى بيئة أكثر أمانا"، متداركا "لكن من الواضح أننا قلقون للغاية إزاء كل ما يحدث الآن".

إغلاق هرمز "غيّر قواعد اللعبة"

وقال باسم الخارجية القطرية، إن "إغلاق مضيق هرمز، غيّر قواعد اللعبة في المنطقة".

وأضاف أن "أي اتفاق يجب أن يتم بتوافق جميع الأطراف الإقليمية من دون استبعاد أحد".

وتابع: "نطمح إلى بناء منظومة أمن إقليمي جديدة بعد انتهاء الأزمة".

وذكر أنه "يجب أن تحظى التفاهمات بشرعية دولية، ومشاركة الدول المتأثرة بالأزمة".

وأضاف أن "هذا النوع من التصعيد قد يؤدي إلى تداعيات كارثية".

وشدد على أن "الأولوية لإنهاء الحرب قبل الحديث عن أي ترتيبات جديدة".

وتوعّد الرئيس الأميركي الإثنين، بتدمير إيران "بالكامل"، ونسف كل الجسور ومحطات الطاقة "خلال أربع ساعات"، ما لم يتم التوصل لاتفاق.

وبعد خمسة أسابيع على بدء الحرب التي أشعل فتيلها هجوم إسرائيلي-أميركي على طهران، أمهل ترامب طهران حتى منتصف ليل الثلاثاء، لفتح مضيق هرمز الذي يمرّ فيه خُمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز المسال في العالم.

وخلال الحرب، تواصلت ضربات طهران على أهداف عدة في دول الخليج المجاورة بطائرات مسيّرة وصواريخ ردّا على الهجوم عليها الذي أودى بمسؤولين كبار.

ولم تقتصر الضربات الإيرانية على السفارات والقواعد والمصالح الأميركية، بل طالت أيضا مطارات وأهم منشآت النفط والغاز، فضلا عن معالم بارزة وموانئ وفنادق ومناطق سكنية في أنحاء الخليج.