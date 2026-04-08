مسؤول أممي: إسرائيل تشرّد خُمس سكان لبنان في شهر.. 3 ملايين نازح في إيران

نزح أكثر من مليون شخص داخل لبنان خلال شهر واحد، نتيجة تصعيد الهجمات الإسرائيلية، مع تحذيرات أممية من تدهور إنساني متسارع وظروف معيشية قاسية للنازحين في مراكز الإيواء، كما قدّرت المفوضية نزوح أكثر من 3 ملايين إيراني بسبب الحرب.

أطفال لبنانيون في مخيم نزوح قرب شاطئ بيروت، تقدّر الجهات الرسمية عدد اللاجئين في لبنان بأكثر من مليون شخص (Getty Images)

أدت الهجمات الإسرائيلية الواسعة والعنيفة على لبنان إلى نزوح أكثر من مليون شخص خلال الشهر الأخير، وهو ما يعادل نحو خُمس سكان البلاد، بحسب مسؤول أممي.

وقال متحدث المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بابار بالوش، إن الوضع في لبنان "مثير للقلق للغاية"، وإن الأوضاع الإنسانية تتدهور يوميًا جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية.

وسّعت إسرائيل عدوانها على لبنان منذ 2 آذار/ مارس الماضي، ضمن تداعيات الحرب التي تشنها رفقة واشنطن على إيران، منذ 28 شباط/ فبراير، والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى.

وأضاف بالوش"شهدنا خلال الشهر الماضي (آذار/ مارس) أوامر إخلاء (إسرائيلية) أعقبتها هجمات، ما أدى إلى تنقّل السكّان باستمرار داخل لبنان".

وأشار إلى أن تصاعد الهجمات الإسرائيلية على لبنان أدى إلى نزوح أكثر من مليون شخص، معظمهم يعيشون في حالة عجز وتعرضوا لصدمات نفسية.

ولفت المسؤول الأممي إلى أن النازحين يقيمون في مراكز إيواء جماعية وسط ظروف معيشية قاسية.

200 ألف شخص غادروا لبنان

وذكر بالوش أن مفوضية شؤون اللاجئين وشركاءها في العمل الإنساني يقدمون المساعدة للنازحين في لبنان، مشيرًا إلى توزيع مواد إغاثية لنحو 200 ألف شخص.

وشدد على أن استمرار التصعيد يؤثر في الشعب اللبناني واللاجئين السوريين بالبلاد، ويؤدي إلى تزايد الاحتياجات الإنسانية.

وأوضح أن هذا الوضع دفع أكثر من 200 ألف شخص إلى العبور باتجاه سورية خلال الشهر الأخير.

وذكر أن نحو 180 ألفًا من العابرين لاجئون سوريون، فيما يزيد عدد اللبنانيين الذين دخلوا سورية على 20 ألف شخص.

وأضاف "في المتوسط، يعبر يوميًا نحو 7 آلاف شخص من اللبنانيين والسوريين إلى سورية، وهذا وضع صعب جدًا بالنسبة للمدنيين".

وتابع بالوش أن العاملين في المجال الإنساني يواجهون بدورهم ظروفًا صعبة وخطيرة في أثناء أداء مهامهم.

وأكد أن المفوضية، رغم كل التحديات، ستواصل وجودها في لبنان، مذكّرًا بأنها أطلقت مع مؤسسات إغاثية نداء إنسانيًا لجمع أكثر من 60 مليون دولار لدعم المساعدات الجارية في لبنان.

وأضاف أن هناك حاجة إلى أكثر من 300 مليون دولار خلال الأشهر المقبلة لدعم اللبنانيين النازحين واللاجئين السوريين المتضررين.

3 ملايين نازح داخل إيران

وتطرق بالوش إلى الوضع في إيران، مشيرًا إلى أن التقديرات المحلية تفيد بنزوح أكثر من 3 ملايين شخص داخل البلاد خلال الشهر الأخير.

وأوضح أن إيران تستضيف أيضًا نحو 1.6 مليون لاجئ أفغاني فروا من بلادهم بحثًا عن الأمان.

وأفاد بعدم تسجيل حركة هجرة كبيرة من إيران إلى الدول المجاورة حتى الآن، موضحًا أن الأعداد المتجهة إلى العراق وتركيا وأرمينيا وآسيا الوسطى وأفغانستان وباكستان لا تزال ضمن المستويات التي كانت قائمة قبل التصعيد.

وأضاف أن المفوضية تتلقى نداءات استغاثة من اللاجئين الأفغان داخل إيران، من الذين تضرروا بشدة من استمرار الحرب.

وأكد أن المفوضية طلبت تمويلًا بقيمة 80 مليون دولار لدعم المتضررين في إيران، بهدف مساعدة نحو 2.8 مليون شخص، بينهم 1.8 مليون لاجئ أفغاني.