وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان.. شهداء وجرحى بتصعيد القصف الإسرائيلي

تواصلت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان رغم إعلان الهدنة بين واشنطن وطهران، مع ارتفاع عدد الضحايا وإصابة عشرات المدنيين، وسط تحذيرات بإخلاء مناطق حدودية.

أعلنت إسرائيل، الأربعاء، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لا يشمل لبنان، الذي أصبح ساحة مباشرة للتصعيد العسكري وجزءا من الحرب في الشرق الأوسط بعدما شن حزب الله هجمات على إسرائيل.

وشن الجيش الإسرائيلي، في الـ24 ساعة الماضية، سلسلة غارات جوية ومدفعية على 66 منطقة في جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد 8 أشخاص وإصابة 22 آخرين على الأقل.

كما نشر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بإخلاء مدينة صور، فيما تتابع السلطات اللبنانية التطورات الأمنية وتوثق الخسائر البشرية والإنسانية للتصعيد، التي بلغت منذ مطلع مارس/آذار 1530 شهيدا و4812 جريحا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي استكمال تموضع قواته على ما وصفه بـ"خط الصواريخ المضادة للدروع"، وهو مناطق تمكن من خلالها من إطلاق صواريخ نحو المستوطنات والبلدات القريبة من الحدود اللبنانية.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين "لا يشمل لبنان"، في تناقض واضح مع تصريح سابق لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي قال إن الهدنة تغطي "كل مكان بما في ذلك لبنان".