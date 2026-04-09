الحكومة اللبنانية تقرّ حصر السلاح في بيروت بيد الدولة وتكلّف الجيش بالتنفيذ

طلبت الحكومة اللبنانية من الجيش تعزيز سيطرة الدولة في بيروت وحصر السلاح بيدها، عقب غارات إسرائيلية دامية. وأعلن رئيس الحكومة نواف سلام القرار، وسط اعتراض وزراء محسوبين على حزب الله، وتوجه لتقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي.

طلبت الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، من الجيش والأجهزة الأمنية المباشرة، بتعزيز بسط سيطرة الدولة في بيروت، وحصر السلاح فيها، بيد الدولة، وذلك غداة الغارات الإسرائيلية الدامية على العاصمة، ومناطق أخرى.

وقال رئيس الحكومة، نواف سلام، في ختام اجتماع الحكومة، برئاسة الرئيس، جوزيف عون: "حفاظا على سلامة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم، يُطلب الى الجيش والقوى الأمنية المباشرة فورا، بتعزيز بسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت، وحصر السلاح فيها، بالقوى الشرعية وحدها".

ولقي القرار، الخميس، اعتراض وزيرَي الصحة والعمل، المحسوبين على حزب الله، وفق ما أعلن وزير الإعلام بول مرقص،

وقال مرقص إن المطلوب "تعزيز وجود الدولة واحتكارها للسلاح في بيروت"، موضحا أن القرار "جزء لا يتجزأ من القرارات الحكومية" السابقة التي غالبا ما يصعب تطبيقها في ظل سطوة حزب الله ورفضه التخلي عن سلاحه وسط انقسامات سياسية حادة.

ويأتي القرار بعدما كانت الدولة حظرت مطلع آذار/ مارس أنشطة حزب الله العسكرية والأمنية على خلفية شنه هجوما ضد اسرائيل، أشعل حربا جديدة بين الطرفين، أسفرت عن استشهاد أكثر من 1700 شخص في لبنان، وفق السلطات.

وشنّ الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، أوسع حملة ضربات منسقة على بيروت ومناطق أخرى في لبنان منذ بدء الحرب، قال إنها استهدفت "100 مقرّ وبنية تحتية عسكرية تابعة" لحزب الله في مناطق بعموم لبنان بينها أحياء في بيروت، ما أوقع أكثر من مئتي قتيل وألف جريح، بحسب حصيلة أعلنها وزير الصحة الخميس.

وعلى خلفية تلك الضربات، قرر مجلس الوزراء، وفق ما أعلن سلام، تقديم "شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي، عن تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتوسعها"، منددا بـ"التصعيد الخطير بمواجهة كل المساعي الإقليمية والدولية لوقف الحرب في المنطقة".

وفي مستهل الجلسة، قال عون إن لبنان "تعب من عبارات الاستنكار"، معربا عن أسفه لعدم شمل البلاد بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، رغم التطلعات في هذا الاتجاه.

وأشار إلى أن الاتصالات التي يجريها مع رئيس الحكومة وعدد من "أصدقاء لبنان في العالم" تهدف إلى المطالبة بإعطاء فرصة مماثلة لتلك التي أُعطيت لكل من الولايات المتحدة وإيران لوقف إطلاق النار والانتقال إلى المفاوضات، والعمل على أن يكون لبنان جزءا من أي اتفاق بهذا الشأن.

وأكد عون أن الدولة اللبنانية هي الجهة المخولة حصرا، بالتفاوض، قائلا: "نحن دولة لها كيانها وموجودة، والدولة هي التي تفاوض، ولا نقبل بأن يفاوض أي أحد سوانا ولبنان يمتلك القدرة والإمكانات اللازمة لذلك".

وعلى صعيد تداعيات التصعيد، ثمّن عون ما وصفه بـ"التضامن الكبير" بين الوزارات والمؤسسات الرسمية في التعامل مع آثار الهجوم الإسرائيلي الأخير، مشيراً إلى "الجهود المشتركة في مجالات الطبابة والإخلاء والإسعاف ورفع الأنقاض".

وفجر الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة وإيران هدنة لمدة أسبوعين، بوساطة باكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 شباط/ فبراير الماضي، وخلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب منظمة الطب الشرعي الإيرانية.

ورغم تأكيد إسلام أباد وطهران أن الهدنة تشمل لبنان، نفت واشنطن وتل أبيب ذلك، وشن الجيش الإسرائيلي ضربات على لبنان، الأربعاء، وُصفت بأنها "الأعنف" منذ بدء العدوان مطلع آذار/ مارس الماضي، وأسفرت في أول أيام الهدنة عن 254 قتيلا و1165 جريحا، بحسب الدفاع المدني اللبناني.

وأثارت الضربات غضبا شعبيا إقليميا وعالميا، بما في ذلك زعماء غربيون دعوا المجتمع الدولي لإدانة هذا الانتهاك الجديد للقانون الدولي، وطلبوا من الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

فيما قالت إيران إنه "على الولايات المتحدة أن تختار بين وقف إطلاق النار أو مواصلة الحرب عبر إسرائيل، ولا يمكنها اختيار الأمرين معا".

وخلال الأشهر الماضية، تعرض لبنان لضغوط أمريكية إسرائيلية، ما دفع الحكومة في 5 آب/ أغسطس الماضي، إلى إقرار حصر السلاح بيد الدولة بما في ذلك ما يمتلكه "حزب الله"، قبل أن تعلن في أيلول/ سبتمبر الماضي، ترحيبها بالخطة التي وضعها الجيش لتنفيذ القرار والمكونة من 5 مراحل.

وفي 8 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن الجيش اللبناني أن خطته لحصر السلاح "حققت أهداف مرحلتها الأولى في جنوب نهر الليطاني، ودخلت مرحلة متقدمة"، محذرا من أن اعتداءات إسرائيل واحتلالها مواقع لبنانية "يؤثر سلبا" على استكمالها.

لكن "حزب الله" أكد مرارا تمسكه بسلاحه، ويدعو إلى إنهاء عدوان إسرائيل على لبنان وانسحابها من أراضيه المحتلة.