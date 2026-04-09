حياة الأبرياء وأحلامهم تحت أنقاض العدوان الإسرائيلي على لبنان

شنّت إسرائيل أعنف هجوم لها على لبنان منذ استئناف الحرب في الثاني من آذار/ مارس، قتلت فيه أكثر من 300 شخص أغلبهم من المدنيين، وخلّفت أكثر من 1100 جريح، وفي ما يلي عيّنة من ضحايا العدوان.

أرملة فقدت زوجها في انفجار مرفأ بيروت قبل نحو 6 أعوام، موظف في محمصة، شاعرة، مذيعة، متطوعة في مجال إغاثة النازحين... هؤلاء، وعشرات غيرهم معظمهم من المدنيين، هم عيّنة من أكثر من 300 شخص سرقت منهم الغارات الإسرائيلية المتزامنة على لبنان حيواتهم وأحلامهم.

شنّ الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أوسع حملة غارات متزامنة على لبنان منذ بدء الحرب مع حزب الله في الثاني من آذار/ مارس، مدّعيًا أنه استهدف "100 مقرّ وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله" في بيروت ومناطق عدة.

فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، أن الغارات أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة أكثر من 1150، الغالبية العظمى منهم مدنيون، بحسب مصدر عسكري لبناني.

أصابت بعض الغارات عدة أحياء مكتظة في بيروت في وضح النهار من دون إنذار مسبق، وأسفرت عن تدمير مبانٍ بشكل شبه كامل.

وواصلت فرق الإنقاذ، الخميس، البحث وسط الأنقاض عن ضحايا إضافيين أو ناجين محتملين، محتاجة في أكثر الحالات إلى استخدام آليات ثقيلة لرفع الركام.

وفي ما يلي عيّنة من الضحايا الذين قتلتهم الغارات الإسرائيلية بغير ذنب.

"غادة صوت الفرح"

في مدينة صور الساحلية جنوبًا، حيث بقيت في منزلها تمارس عملها الذي بدأته قبل نحو 4 عقود في إذاعة "صوت الفرح" المحلية، لفظت غادة الدايخ (60 عامًا) أنفاسها الأخيرة تحت الأنقاض، بعدما استهدفت إحدى الغارات الإسرائيلية المبنى الذي تقيم فيه، وحوّلته إلى ركام، بحسب ما يؤكد مقربون منها.

ويقول مالك الإذاعة علوان شرف الدين في اتصال مع وكالة "فرانس برس"، وهو نائب رئيس بلدية المدينة؛ "أعرف غادة منذ 37 عامًا، ودائمًا ما كنت أقول إنها مربيّتنا في الإذاعة؛ درّبت أجيالًا من الصحافيين، ونشأت أجيال على صوتها".

ويوضح "كانت مذيعة ومسؤولة عن الموقع الإخباري... كانت يوم أمس تعمل من منزلها الذي رفضت أن تغادره، ظنًا منها أنها بأمان لعدم وجود منشآت حزبية قربه"، من دون أن تتوقع أن "العدوان الغادر سيستهدف المبنى من دون سابق إنذار"، بعدما دمّر مقرّ الإذاعة الشهر الماضي.

وعلى غرار زملائها، يستذكر شرف الدين "شخصيتها المحبّبة وروحها المرحة والابتسامة التي لم تفارق وجهها، وحبّها للفرح والحياة"، مضيفًا أنها "كانت تعرّف عن نفسها باسم غادة صوت الفرح، عوضًا عن ذكر شهرتها".

خاتون "الشاعرة الرقيقة"

وفي محلّة تلّة الخياط في بيروت، قضت الشاعرة خاتون سلمى مساء الأربعاء مع زوجها في منزلهما، حيث كانا يمضيان الوقت حالهما كحال لبنانيين كثر جلسوا أمام الشاشات؛ لمتابعة أنباء الغارات الإسرائيلية الواسعة على بلادهم، التي طالت أحياء عدة في بيروت قبل ذلك بساعات.

نعت الكاتبة والناشرة رشا الأمير، في حسابها على فيسبوك، خاتون "الشاعرة الرقيقة، الأمّ العطوف، الجدّة الفخورة، والصديقة التي قضت أمس (الأربعاء) مع زوجها محمّد تحت أنقاض المبنى في تلّة الخياط".

وكذلك فعل المخرج المسرحي والكاتب يحيى جابر، مستذكرًا أمسيات مع الزوجين على شرفة منزلهما.

إذ كتب "كنّا نخيط ذكريات، نحكي شعرًا ونتذكّر مدينتنا صور، ونحبّ بيروت العاصمة".

ونعاها قائلًا إنّ "الطائرة قصّت بمقصّها الحادّ شاعرة بلغة عربية رقيقة".

نادر ذو "القلب الطيب"

بدأ نادر خليل العمل في محمصة الرفاعي قبل 35 عامًا، وحضر يوم الأربعاء كعادته إلى مكان عمله في كورنيش المزرعة، الشارع التجاري والسكني المكتظ في بيروت. لكنّه، على غير العادة، لم يعد إلى منزله وعائلته، فقد قتلته غارة إسرائيلية مباغتة في ساعة الذروة، حوّلت الحي والتقاطع القريب من مساحة تخفق فيها الحياة، إلى مساحة من الخراب والدمار والفوضى.

وقد نعته محمصة الرفاعي في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، قائلة إنّ نادر "عُرف بتفانيه وخدمته المميزة وشغفه بعمله"، مضيفة "سنفتقده بشدة لكنّ إرثه سيبقى خالدًا في قلوبنا".

وأشاد زملاء وزبائن في عشرات التعليقات بصاحب "القلب الطيب"، و"الوجه البشوش".

عُلا كانت "تحلم بالعدالة"

قلب انفجار مرفأ بيروت المروّع في الرابع من آب/ أغسطس 2020، حياة عُلا العطار (32 عامًا) وطفلتَيها رأسًا على عقب، إذ سلبتهم هذه الفاجعة زوجها حمد، العامل في الميناء، كما حدث مع أكثر من 220 شخصًا لا تزال عائلاتهم تنتظر تحقيق العدالة.

أما اليوم، فإنّ الطفلتان (8 و11 سنوات) تعيشان تجربة الفقد مرة جديدة، بعدما قتلت غارة إسرائيلية والدتهما، حين استهدفت مبنى في محلّة الأوزاعي الشعبية جنوبي بيروت، في العيادة الطبية حيث كانت تعمل سكرتيرة.

ويقول إبراهيم حطيط بعد مشاركته في تشييعها، وهو أحد ممثّلي عائلات ضحايا انفجار المرفأ؛ "باتت الطفلتان بلا أمّ وبلا أب، بعدما قُتلا بمجزرتين متشابهتين من جهة الفظاعة وعدد الضحايا".

ويضيف "كان حلمها أن نصل إلى الحقيقة والعدالة" في قضية انفجار المرفأ، متابعًا "عاهدناها كأهالي ضحايا اليوم أن نحقّق حلمها".

رنا "المندفعة من أجل الآخرين"

وفي منطقة عاليه جنوب شرق بيروت، قصدت رنا شيّا صيدلية تابعة لجمعية محلّية، للحصول على أدوية من أجل توزيعها على النازحين بسبب العدوان الإسرائيلي، الذين يتجاوز عددهم المليون شخص بحسب السلطات اللبنانية.

لكنّ غارة إسرائيلية استهدفت الصيدلية، وقضى كل من كان فيها تحت الركام.

وبينما كانت عائلتها تستقبل المعزّين، الخميس، في مسقط رأسها ببلدة بيصور الجبلية، قال سامي، وهو شقيق زوجها، إنّها "منذ بدء الحرب، تطوّعت من أجل مساعدة النازحين، قصدت الصيدلية لتوفير أدوية".

تترك شيّا خلفها زوجًا وشابَّين وعائلة لم يستوعب أفرادها بعد هول الفاجعة، لكنّهم سيذكرون دائمًا "رنا المندفعة من أجل الآخرين والمُحبّة للحياة"، وفق سامي.