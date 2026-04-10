قصف إسرائيلي على لبنان وحزب الله يطلق قذائف صاروخية وسقوط شظايا في "مسغاف عام"

شنّ الجيش الإسرائيلي غارات على جنوب لبنان، وأطلق حزب الله بإطلاق صواريخ نحو شماليّ إسرائيل؛ بالتوازي، أُعلنت نية بدء مفاوضات بين إسرائيل ولبنان، وسط ضغوط أميركية.

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، فيما أطلق حزب الله قذائف صاروخية، صوب بلدات شماليّ البلاد، واستهدف تجمّعات لقوات الاحتلال داخل الأراضي اللبنانية.

وأطلق حزب الله صاروخا صوب منطقة تل أبيب وسط البلاد، ليل الخميس - الجمعة، وباتجاه أسدود وحيفا وعكا وكريات شمونة ونهريا وبلدات ومواقع أخرى، شمالي البلاد.

وخلّفت مجازر الاحتلال في لبنان، 303 شهداء و1150 جريحا في أنحاء لبنان، الأربعاء، في آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة اللبنانية، مساء الخميس.

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، أنه أوعز ببدء مفاوضات "مباشرة" مع لبنان "في أقرب وقت ممكن"، فيما ذكرت تقارير إسرائيلية، أن مستشاره المقرّب رون ديرمر، سينسّق للمفاوضات، التي سيديرها سفير إسرائيل بواشنطن؛ وذلك بهدف "تخفيف الضغط الدولي على إسرائيل"، لتمكينها من استئناف الحرب على إيران. وفي سياق ذي صلة، قال مسؤول أميركي لشبكة "إن بي سي"، مساء الخميس، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، طلب من نتنياهو الأربعاء، "تخفيف الضربات على لبنان من أجل إنجاح المفاوضات مع إيران".

تغطية خاصّة ومتواصلة: