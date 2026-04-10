نعيم قاسم يدعو المسؤولين اللبنانيين للكف عن "التنازلات المجانية" لإسرائيل

دعا أمين عام حزب الله نعيم قاسم في رسالة له، الجمعة، المسؤولين اللبنانيين إلى الكف عن تقديم "تنازلات مجانية" لإسرائيل، وأكد استمرار "المقاومة" ورفض العودة إلى الوضع السابق.

جاء ذلك في رسالة وجهها قاسم إلى الشعب اللبناني، عقب إعلان وزارة الخارجية الأميركية بوقت سابق الجمعة، أن واشنطن ستستضيف مفاوضات مباشرة بين وفدي لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل.

وقال مسؤولون في الخارجية الأميركية عبر بيان، إن "المفاوضات المباشرة ستتناول محادثات وقف إطلاق النار بين البلدين".

وذكر قاسم في رسالته، أن إسرائيل عجزت عن مواجهة المقاومة، ولم تتمكن من تنفيذ اجتياح بري كما أعلنت مرارا.

وأضاف أن الاحتلال "لم ينجح خلال عدوانه لأكثر من أربعين يوما في منع الصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة عن مستوطناته القريبة والبعيدة إلى حيفا وما بعد حيفا".

وأكد الأمين العام للحزب، أن "المقاومة مستمرة حتى ينقطع النفس (..) ولن نقبل بالعودة إلى الوضع السابق".

ودعا قاسم المسؤولين اللبنانيين إلى إيقاف ما سماه "تنازلات مجانية"، وأضاف "نحن معًا كدولة وجيش وشعب ومقاومة نحمي بلدنا، ونُعيد سيادته ونطرد المحتل".

وتابع، أن الاحتلال "لجأ إلى الإجرام الدموي يوم الأربعاء في بيروت والضاحية والجنوب والبقاع وجبل لبنان وفي كل مكان باستهداف المدنيين في الأحياء المكتظة والقرى والبلدات لتغطية عجزه في الميدان، لكنّ شعبنا اللبناني أقوى وأصلب بكثير مما يعتقد".

ومنذ 2 آذار/ مارس الماضي، تشن إسرائيل حربا على لبنان، عبر غارات جوية استهدفت مناطق عدة، إلى جانب توغل بري في جنوب البلاد، عقب انضمام حزب الله إلى جانب إيران.

وأوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الخميس، للبدء في مفاوضات مباشرة مع بيروت "في أقرب وقت ممكن"، والتي من المقرر أن تستضيفها واشنطن الأسبوع المقبل.

وفي 9 آذار/ مارس، دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون، إلى بدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية دولية، ضمن مبادرة تقوم على إرساء هدنة كاملة توقف جميع الاعتداءات الإسرائيلية على بلاده.

وتتضمن المبادرة تقديم دعم لوجستي للجيش، "لتمكينه من السيطرة على مناطق التوتر الأخيرة، ومصادرة السلاح منها، ونزع سلاح حزب الله ومخازنه ومستودعاته".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فجر الأربعاء، الموافقة على وقف إطلاق نار مع إيران لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، غير أنه رهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز، وأن يكون وقف إطلاق النار ثنائي الجانب.

ورغم تأكيد إسلام آباد وطهران أن الهدنة تشمل لبنان، تنصلت واشنطن وتل أبيب من ذلك، وواصل الجيش الإسرائيلي شن ضربات على لبنان وُصفت بأنها "الأعنف" منذ بدء العدوان، ما أسفر الأربعاء عن 303 شهداء و1150 جريحا، وفق حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة مع تواصل انتشال الجثامين.

وإجمالا، أسفرت الحرب الإسرائيلية الموسعة والمستمرة على لبنان منذ 2 آذار/ مارس الماضي عن 1888 شهيدا و6 آلاف و92 جريحا، وفق المصدر ذاته.