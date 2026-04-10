8 من أصل 10 على الليطاني بلبنان: هذه هي الجسور التي دمرتها إسرائيل... وطرق التاسع مقطوعة

دمّرت إسرائيل معظم الجسور فوق نهر الليطاني، وهي معابر حيوية تربط جنوب لبنان ببيروت والبقاع، ما أدى لقطع طرق رئيسية، وعزل مناطق كاملة، تعطيل التنقل والإمدادات، وتحويلها لنقاط تستغل إسرائيل ضربها خلال الحرب.

دمّرت إسرائيل 8 جسور فوق نهر الليطاني بلبنان، الذي يمتد من سهل البقاع شرقي البلاد نحو جنوبها، حتى يصب في البحر المتوسط، وقطعت الطرق المؤدية إلى جسر تاسع، في تصعيد يعيد رسم خريطة الحركة بالمنطقة، ويهدد بعزل المناطق الواقعة جنوب النهر عن بقية البلاد.

وواصلت إسرائيل استهداف البنى التحتية في الجنوب اللبناني، لاسيما بعد إعلان وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في 22 آذار/ مارس، أنه أمر الجيش بتدمير كافة الجسور على نهر الليطاني، والتي تربط الجنوب بطريق العاصمة بيروت، أو بمنطقة البقاع، شرقي البلاد.

وتقول إسرائيل إن استهداف الجسور، التي تربط جنوبي لبنان بالعاصمة بيروت غربا وبمنطقة البقاع شرقي البلاد، يهدف إلى قطع خطوط الإمداد، بينما يتخوّف لبنان من أن يكون تمهيدا لـ"غزو بري"، ومحاولة لعزل المنطقة، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وفي السياق، عدّ الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أن تفجير جسور الليطاني يشكل "مقدمة لغزو بري، ومحاولة لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية".

ويُعد نهر الليطاني النهر الرئيسي في لبنان، إذ ينبع من منخفض غربي قضاء بعلبك شرقي البلاد، ويتدفق عبر سهل البقاع بين سلسلتَي جبال لبنان الشرقية والغربية، قبل أن يتجه جنوبا.

ويقع النهر على مسافة تتراوح بين نحو 6 و30 كيلومترا من الحدود اللبنانية الإسرائيلية، المسمّاة بالخط الأزرق، حيث يقترب شرقا، لا سيما في نطاق محافظة النبطية، إلى نحو 4-6 كيلومترات، بينما يبتعد غربا ليصل إلى نحو 28-30 كيلومترا.

وتُعرف المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني باسم "الجنوب الحدودي"، وهي المنطقة الممتدة بين النهر والحدود مع إسرائيل، وتقع ضمن محافظة الجنوب وجزء من محافظة النبطية، وتضم أبرز أقضيتها صور وبنت جبيل ومرجعيون والجزء الجنوبي من قضاء النبطية.

جسر القاسمية المُدمّر، الذي بُني فوق نهر الليطاني (Getty Images)

ويأتي هذا التصعيد في سياق توسع المواجهة إقليميا، إذ امتدت تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، إلى لبنان منذ 2 آذار/ مارس.

وفي 2 آذار/ مارس، هاجم "حزب الله"، موقعا عسكريا شمالي إسرائيل، ردا على اعتداءاتها المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، واغتيال المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي.

وبدأت إسرائيل، في اليوم ذاته، عدوانا جديدا على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق في جنوب وشرق البلاد، كما شرعت في 3 آذار/ مارس في توغل بري محدود بالجنوب.

جسور حيوية تحت القصف

يربط بين ضفتي نهر الليطاني 10 جسور، منها 6 رئيسية، أبرزها: الخردلي، وقعقعية الجسر، وطيرفلسيه، والدلافة، والقاسمية (الطريق السريع) وهو الأكبر، ويضم تفريعة تعرف باسم "أرزي"، وجسر القاسمية البحري.

أما الجسور الصغيرة، فتشمل 4 جسور هي: القاسمية القديم، وبرغز، وجسري سحمر ومشغرة.

وباستثناء جسر برغز الذي لم يُستهدف حتى 10 نيسان/ أبريل الجاري، وجسر الخردلي الذي طال القصف الطرق المؤدية إليه من دون تدميره، تعرضت بقية الجسور لاستهداف إسرائيلي مباشر، ما أدى إلى تدمير معظمها، أو إلحاق أضرار كبيرة بها.

الجسور:

جسر القاسمية

استُهدف جسر القاسمية في 22 آذار/ مارس الماضي، بغارات إسرائيلية أدت إلى تدمير جزء منه.

صورة جسر طيرفلسيه المُدمّر، الذي كان يربط القرى الواقعة جنوب نهر الليطاني بالقرى الواقعة شماله (Getty Images)

ويقع الجسر فوق نهر الليطاني قرب مصبه في البحر المتوسط، شمالي مدينة صور، على الطريق الساحلية الرئيسية، بين صيدا شمالا وصور جنوبا.

ويُعد معبرا أساسيا يربط مناطق الجنوب، ويستخدم لحركة الأفراد والمركبات ونقل السلع.

جسر القاسمية القديم

دُمر في 18 آذار/ مارس، جرّاء غارة إسرائيلية.

ويقع على الطريق الساحلية القديمة التي تربط بين مدينتي صيدا شمالا وصور جنوبا.

جسر القاسمية البحري

دُمّر في 8 نيسان/ أبريل، جرّاء غارات إسرائيلية.

ويقع في منطقة القاسمية شمالي مدينة صور بنحو 10 كيلومترات، فوق الجزء الأخير من نهر الليطاني، قبل مصبّه في البحر المتوسط.

ويُعد ممرا رئيسيا على الأوتوستراد الساحلي الذي يربط بيروت وصيدا شمالا بمدينة صور، والمناطق الحدودية جنوبا.

جسر الخردلي

قُطعت الطرق المؤدية إلى جسر الخردلي، جرّاء قصف إسرائيلي، من دون استهدافه بشكل مباشر.

ويقع الجسر فوق نهر الليطاني بين بلدتي كفرتبنيت ودير ميماس، ويربط بين قضاءي النبطية شمالا، ومرجعيون جنوبا شرق البلاد.

ويُعدّ معبرا داخليا مهما يربط مناطق الجنوب الشرقي.

جسر الزرارية - طيرفلسيه

دُمّر في 13 آذار/ مارس، جرّاء غارات إسرائيلية.

ويربط الجسر أقضية صور غربا وبنت جبيل جنوبا والنبطية شرقا والزهراني شمالا، ويُعدّ من أبرز المعابر بين الساحل والقرى الجنوبية الداخلية.

ويشكّل ممرّا يربط بين الساحل، ولا سيما مدينة صور غربا، والمناطق الداخلية في أقضية النبطية وبنت جبيل، وصولا إلى الزهراني شمالا، ويُعد من أبرز المعابر بين الساحل والقرى الجنوبية.

جسر قعقعية

دُمر في 23 آذار/ مارس جرّاء غارة إسرائيلية.

دبابات الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان (Getty Images)

ويقع في بلدة قعقعية الجسر جنوبي لبنان، فوق الجزء الأوسط من نهر الليطاني، ويربط بين قضاءي النبطية شمالا وبنت جبيل جنوبا.

ويُعدّ ممرا داخليا رئيسيا، إذ يربط منطقة النبطية بوادي الحجير وقطاع الغندورية.

جسر برغز

يقع في البقاع الغربي شرقي لبنان، ويربط المنطقة بجنوبي البلاد.

ويمتد بين قضاءي جزين شمالا، وحاصبيا جنوبا باتجاه البقاع الغربي، ويُعدّ ممرّا داخليا مهما، وهو الجسر الوحيد الذي لم تستهدفه إسرائيل حتى 10 نيسان/ أبريل.

جسر الدلافة

دُمِّر في آذار/ مارس الماضي، جرّاء غارات إسرائيلية، ما أدى إلى انقطاع طريق حيوي.

ويقع فوق نهر الليطاني في البقاع الغربي شرقي لبنان، ويربط المنطقة بجنوب البلاد.

ويُعدّ ممرّا إستراتيجيا، يربط قرى العرقوب وحاصبيا ومرجعيون بمنطقة البقاع.

جسرا مشغرة وسحمر

دُمّرا في أوائل نيسان/ أبريل 2026، جرّاء غارات جوية إسرائيلية.

ويقعان فوق نهر الليطاني في البقاع الغربي شرقي لبنان، ويربطان بين بلدتي مشغرة وسحمر والقرى المجاورة.

ويُعدّان معبرا حيويا ضمن شبكة الطرق في المنطقة، واستُهدفا في إطار محاولات قطع طرق الإمداد.

عزل جنوب الليطاني

يرى محلّلون أن استهداف الجسور فوق نهر الليطاني يعني عمليا قطع خطوط الربط بين المناطق الواقعة جنوب النهر وبقية الأراضي اللبنانية، وعزل ساحة العمليات في الجنوب، ما يحد من حركة المدنيين ويعزل النازحين عن العودة إلى مناطقهم، فضلا عن إعاقة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية.

وخلال الأسابيع الماضية، شهدت مناطق جنوبي نهر الليطاني نزوحا واسعا للسكان، عقب إنذارات أصدرها الجيش الإسرائيلي بإخلاء تلك المناطق باتجاه شمال النهر، ما زاد من صعوبة عودة الأهالي إلى منازلهم.

وكان الجيش الإسرائيلي قد ادعى في بيانات سابقة، أن "حزب الله" يستخدم الجسور لنقل وسائل قتالية إلى جنوبي لبنان.

وفي هذا السياق، قالت مصادر أمنية لبنانية إن الضربات الإسرائيلية التي طالت جسورا وطرقا رئيسية خلال اليومين الماضيين، تعكس توجها عملياتيا يهدف إلى عزل منطقة جنوب الليطاني عن محيطها الجغرافي.

وأضافت المصادر أن ذلك يتم عبر استهداف عقد رئيسية في شبكة الطرق التي تربط جنوب الليطاني، ببقية لبنان.

ولم تقتصر الغارات على الجسور، بل طالت طرقا حيوية، منها طريق الخيام–مرجعيون، وطريق دبين–مرجعيون، وهما من أبرز مسارات الحركة بين جنوب وشمال نهر الليطاني.

تصعيد ميداني متسارع

يتزامن ذلك مع تسارع وتيرة المواجهات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي على امتداد جبهة آخذة في الاتساع.

جسر القاسمية (Getty Images)

وتُعد مدينة الخيام في أقصى الجنوب الشرقي مركز الاشتباكات الأعنف، وسط محاولات إسرائيلية للسيطرة عليها، بالتوازي مع غارات جوية مكثفة وقصف مدفعي.

كما تتواصل المواجهات في بلدة الطيبة الحدودية وصولا إلى دير سريان، حيث تقترب المسافة بين نهر الليطاني والحدود مع إسرائيل إلى نحو 7–8 كيلومترات، في مسعى لقطع أي إمداد بري جنوب النهر.

وفي الجنوب الغربي، توغلت قوات إسرائيلية من جهة الناقورة باتجاه بلدة البياضة، حيث دارت اشتباكات عنيفة في بلدة شمع، إلى جانب مواجهات متكررة في محاور بلدتي العديسة وكفركلا عقب محاولات توغل إسرائيلية.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات توغل محدودة في عدد من البلدات الحدودية، مع تنفيذ عمليات كر وفر في بلدات مركبة والعديسة وكفركلا والخيام والطيبة وعلما الشعب والضهيرة.

ولا تمثل هذه المناطق خطوط تماس فحسب، بل تُعد أيضا ممرات محتملة لأي تقدّم بريّ نحو العمق اللبناني، وصولا إلى نهر الليطاني.