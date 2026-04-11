11/04/2026 - 06:47

المغرب.. مظاهرات بعدة مدن دعمًا لأسرى فلسطين

(توضيحية من الرباط المغرب/ Getty images)

شارك مئات المغاربة، الجمعة، في وقفات بعدة مدن لنصرة ودعم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بدعوة من "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، و"الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" (غير حكوميتين).

ومن بين المدن التي شهدت الوقفات: طنجة وفاس (شمال)، بالإضافة إلى العاصمة الرباط (غرب).

ويقبع في سجون الاحتلال نحو 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم 350 طفلاً و73 سيدة، يواجهون سياسات ممنهجة من التعذيب والإهمال الطبي، وفقًا لمنظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

