جيبوتي: فوز عمر جيلة بولاية رئاسية سادسة

أُعيد انتخاب رئيس جيبوتي، اسماعيل عمر جيلة، لفترة رئاسية سادسة، بعدما أظهرت النتائج الرسمية فوزه بنسبة81ر97% من الأصوات في الانتخابات التي جرت أمس الجمعة.

واستفاد جيلة (78 عامًا) الذي يقود البلد الصغير في منطقة القرن الإفريقي، والذي لا يتجاوز عدد سكانه مليون نسمة، لأكثر من عقدين، من قرار البرلمان العام الماضي بإلغاء الحد الأقصى للسن المطلوب للترشح للرئاسة.

وجرت الانتخابات في أجواء هادئة، وفق ما أكده المسؤولون.

واحتشد أنصار الرئيس في القصر الرئاسي، اليوم السبت، لتقديم التهاني والاحتفال بالفوز.

وخاض جيلة السباق الرئاسي أمام المنافس الوحيد، محمد فرح ساماتار، وهو سياسي كان ينتمي في السابق للحزب الحاكم.

ولم ير المحللون في هذه المواجهة أي منافسة حقيقية.

وغالبًا ما تعلن المعارضة في جيبوتني، مقاطعتها للانتخابات احتجاجًا على تقييد الحريات السياسية.

وتولى جيلة مقاليد الحكم في عام 1999 خلفًا لعمه الرئيس الأسبق، حسن جوليد أبتيدون، ليواصل مسلسل الحكم العائلي الذي شكل ملامح السياسة في جيبوتي لعقود.

وتستضيف جيبوتي العديد من القواعد العسكرية الأجنبية، وبينها قواعد للولايات المتحدة والصين وفرنسا واليابان، مما يؤكد أهميتها الإستراتيجية على طول طريق الشحن العالمي الرئيسي الذي يربط البحر الأحمر وخليج عدن. وتشكل إيرادات هذه الترتيبات، إلى جانب خدمات الموانئ لإثيوبيا المجاورة، أساس الاقتصاد الدولة.