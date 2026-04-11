غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تسفر عن 3 شهداء وإصابات.. و"حزب الله" ينفذ عدة عمليات

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات ليلًا وفجر اليوم السبت على مناطق في جنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط 3 شهداء وإصابات، إلى جانب دمار واسع في المباني والبنى التحتية.

وأفادت المعلومات الواردة عن وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي أغار ليلًا مستهدفًا بلدة الخيام، فيما أطلقت دبابة "ميركافا" إسرائيلية بعيد منتصف الليل عددًا من القذائف على بلدة المنصوري جنوب صور.

ومع ساعات الفجر، استهدفت الغارات بلدة ميفدون في قضاء النبطية، حيث دُمّر مبنى سكني بالكامل وسُجّل سقوط 3 شهداء. كما طالت الغارات بلدة تول بالنبطية، حيث دُمّرت عدة مبانٍ سكنية في شارع الشهيد صبرا وحي المقام.

وفي بلدة جبشيت، استهدفت غارة جوية تجمع مولدات الاشتراك الكهربائي الخاص، ما أدى إلى تدميرها واندلاع النيران فيها. كذلك تعرضت بلدة جباع في منطقة إقليم التفاح لغارة، إلا أن الصاروخ لم ينفجر.

في المقابل، أعلن "حزب الله" في سلسلة بيانات أن "المقاومة الإسلامية" نفذت عدة عمليات، شملت استهداف بنى تحتية تتبع لجيش الاحتلال في مستوطنة أدميت بسرب من المسيّرات الانقضاضية، إضافة إلى استهداف بنى تحتية في مستوطنات شآر يشوف وهغوشريم ونؤوت مردخاي بصليات صاروخية.

كما استهدفت الصليات الصاروخية مستوطنات دفنا وكريات شمونة، إضافة إلى كريات شمونة والمطلة ومسغاف عام. وأعلن الحزب أيضًا استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال في أحد المنازل في بلدة شمع بمحلّقة انقضاضية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة، فضلًا عن استهداف بنى تحتية في مدينة صفد بصلية صاروخية.

سياسيًا، جرت محادثة ثلاثية عبر الهاتف مساء الجمعة بين السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر، والسفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض، والسفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى، تمهيدًا لمفاوضات مباشرة محتملة بين إسرائيل ولبنان، والمقررة يوم الثلاثاء المقبل في واشنطن، لبحث التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يتضمن نزع سلاح حزب الله.

وقال السفير الإسرائيلي يحيئيل لايتر إن "إسرائيل وافقت على اجتماع يوم الثلاثاء من أجل المضي قدمًا باتفاق سلام مع لبنان، لكنها لم توافق على مناقشة وقف إطلاق النار مع حزب الله الذي يواصل مهاجمة إسرائيل"، بحسب ما أورد موقع "يسرائيل هيوم".

