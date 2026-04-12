الأردن وسورية توقعان 10 اتفاقيات في "أكبر اجتماع" بين البلدين

أكد الجانبان التوجّه نحو شراكة إستراتيجية شاملة تشمل الطاقة والمياه والنقل والتبادل التجاري، مع الاتفاق على خطوات عملية لإعادة تنشيط الاقتصاد والتنسيق الأمني، في ظل تحركات لتوسيع التكامل الإقليمي وتجاوز تداعيات السنوات الماضية.

وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي (Getty Images)

وقعت الأردن وسورية، الأحد، نحو 10 اتفاقيات ومذكّرات تفاهم، وبحثتا التعاون في أكثر من 21 قطاعًا خلال ما وُصف بأنه "أكبر اجتماع" بين البلدين.

جاء ذلك وفق ما أعلنه وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في مؤتمر صحافي مشترك بالعاصمة عمّان، مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، عقب انتهاء أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين.

ووصف الصفدي الاجتماع بأنه "الأكبر على مدى التاريخ بين البلدين، وهو خطوة عملية لترجمة الإرادة السياسية لزيادة التعاون والأخوة، ولعمل ناجع ومؤسساتي يخدم مصالحنا، ويسهم في أن يقدم نموذجًا بالعلاقات بين البلدين".

وأضاف الصفدي "وقّعنا حوالي 10 اتفاقيات ومذكّرات تفاهم، وبحثنا التعاون في أكثر من 21 قطاعًا؛ تشمل الطاقة والمياه والتربية والتعليم ومختلف مناحي الحياة".

وأكمل قائلًا "وتعاملنا مع الكثير من القضايا الثنائية من منطلق النظرة الشمولية، وثمّة عمل كبير الآن للبناء على ما أنجز اليوم".

وأكد وقوف الأردن "المطلق مع سورية في عملية إعادة بناء الوطن الحر الآمن والمستقر، وسيادة سورية على كل أراضيها".

ولفت الصفدي إلى أن "هدف اجتماعنا اليوم أن نبني علاقة تكاملية في مختلف القطاعات، وأن نتفق على مشاريع ذات جدوى تخدم مصالحنا المشتركة".

وأشار إلى "تنسيق دفاعي وأمني قطع خطوات وازنة ومهمة".

وأدان الوزير الأردني الاعتداءات الإسرائيلية على سورية، ومحاولة "العبث بأمنها"، مشيرًا إلى أن سياسة تل أبيب التوسعية "لن تجلب للمنطقة سوى المزيد من الصراع والدمار".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن احتلت إسرائيل المنطقة السورية العازلة، عقب سقوط نظام الأسد، وفي ظل مواصلتها انتهاك سيادة سورية بوتيرة يومية عبر القصف والتوغلات البريّة.

"أبواب سوريا مفتوحة"

ومن الجانب المقابل، وصف الشيباني التقارب الحالي مع الأردن بأنه "عودة بالعلاقات إلى مسارها الطبيعي الصحيح".

وأشار إلى أن "هذه الدورة نتج عنها خطوات غير مسبوقة، من أجل بناء مؤسسة صلبة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، واضطراب سلاسل الإمداد".

وأضاف أن "الأزمة الأخيرة أثبتت أهمية عودة سورية بعد خلاصها من النظام البائد، إلى مكانها الفاعل في الربط الإقليمي".

وأكد الشيباني أن الأبواب في سورية "مفتوحة ومشرعة لكل من يريد الاستثمار والمشاركة في هذه اللحظة التاريخية".

وأدان "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية، والتوسع في الجولان المحتل".

كما اعتبر أن "التكامل مع الأردن يمثل ضرورة حيوية كونه رئة سورية نحو الخليج، وسورية بوابته نحو تركيا وأوروبا".

وأصدر الجانبان لاحقًا بيانًا مشتركًا، أكد على أن التعاون ينطلق من رؤية مشتركة للملك عبدالله الثاني، والرئيس أحمد الشرع لتحويل العلاقة إلى شراكة إستراتيجية شاملة.

وتضمن البيان إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وطالب بانسحابها الفوري إلى خطوط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

وأعلن عن إقرار آلية جديدة للتبادل التجاري، تبدأ في الأول من أيار/ مايو 2026، وتعتمد مبدأ "المعاملة بالمثل" وتماثل الرسوم الجمركية.

وذكر أنه جرى الاتفاق على استئناف حركة الترانزيت، وتفعيل الاستفادة المتبادلة من الموانئ البحرية في البلدين.

وأوضح البيان المشترك، أنه تم توقيع 10 اتفاقيات ومذكّرات تفاهم؛ شملت قطاعات الإعلام، والصحة، والتعليم العالي، والسياحة، والعدل، والأوقاف.

ولفت إلى أنه جرى الاتفاق على استئناف تزويد سورية بالغاز الطبيعي خلال يومين، مع بحث تزويدها بالكهرباء عبر الشبكة الأردنية بعد إصلاح خط الربط.

وتضمن البيان المشترك الإعلان عن تفعيل لجنة المياه المشتركة لضمان القسمة العادلة، ومناقشة مشروع الاستمطار المشترك وتطوير حوض اليرموك، إضافة إلى إقرار خطة لتطوير منفذ (جابر-نصيب) ليصبح معبرًا بمواصفات دولية، والعمل على العودة لنظام النقل المباشر، وإحياء سكة حديد الحجاز.

كما تضمن البيان تشكيل فريق عمل لمشاريع الربط السككي، والأمن الغذائي والمائي والطاقي، والإشارة إلى تعاون أردني - سوري - سعودي في مجال الربط الرقمي الإقليمي.

وتم الاتفاق على "أسبوع تفاعل دبلوماسي"، لتبادل الخبرات بين وزارتَي خارجية البلدَين.

وأدان البيان العدوان على لبنان ودعم سيادته، وحذّر من الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مع التأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.

كما رحب باتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، ودعا إلى أن ينتج عنه تهدئة شاملة تحترم سيادة الدول.

وأكد البيان على تنفيذ خريطة الطريق لإنهاء الأزمة في السويداء، وبسط الاستقرار في جنوب سورية.

وفي وقت سابق الأحد، بدأت أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسورية على المستوى الوزاري، برئاسة وزيري خارجية البلدين، التي تستمر يومًا واحدًا.

وشارك في اجتماعات المجلس وفدان وزاريان يمثلان 20 قطاعًا، بحثوا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتحويلها إلى شراكة إستراتيجية شاملة.

وتأتي هذه الاجتماعات ضمن حراك دبلوماسي واقتصادي مكثف، يهدف إلى تصفير الأزمات الحدودية وتنشيط الشراكات البينيّة، إذ يمثّل المجلس حجر الزاوية في إستراتيجية البلدين لتجاوز تداعيات السنوات الماضية.

وتم الاتفاق على تأسيس "مجلس تنسيق أعلى" بين البلدين في نيسان/ أبريل 2025، وعقد اجتماعه الأول في 2 أيار/ مايو من العام نفسه بالعاصمة دمشق.